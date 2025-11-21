Bitget lancia una nuova serie di video con Julián Alvarez, stella di LALIGA

VICTORIA, Seychelles, Nov. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo, ha dato il via a una nuova campagna in tre parti con protagonista Julián Alvarez, fuoriclasse di LALIGA e giocatore dell'Atlético de Madrid, che riunisce talenti calcistici di livello mondiale e tecnologia di trading di nuova generazione in una serie di dinamici filmati sui prodotti. Realizzati nell'ambito della partnership ufficiale tra Bitget e LALIGA, i video mettono in risalto Bitget Onchain, GetAgent e la visione di Exchange Universale, raccontati attraverso la lente delle prestazioni elevate che contraddistingue atleti d'élite come Alvarez.

La campagna vedrà Alvarez mostrare come la mentalità strategica del calcio si allinei naturalmente con la visione "Trade Smarter" di Bitget. Il primo video, su Bitget Onchain, mostra come gli utenti possano accedere a milioni di token su più blockchain da un unico account, grazie alla tecnologia dei Segnali Onchain basata sull'IA, che aiuta i trader a identificare le opportunità emergenti con rapidità e chiarezza.

"La LALIGA è da sempre impegnata nell'innovazione e questa collaborazione con Bitget riflette come la tecnologia e lo sport possano progredire insieme. Ci auguriamo che questa serie sia interessante per tutti i tifosi di LALIGA", ha dichiarato Javier Gurrea-Nozaleda, direttore delle sponsorizzazioni e delle licenze di LALIGA.

Alvarez appare in tutti e tre i video, creando un legame giocoso ma autentico tra le prestazioni atletiche d'élite e l'esecuzione intelligente delle operazioni di trading.

"È stato emozionante rappresentare LALIGA in questa campagna", ha dichiarato Alvarez. "Il calcio è tutta una questione di tempismo, consapevolezza e capacità di leggere il gioco, e Bitget applica lo stesso approccio al trading. Se fai mosse intelligenti al momento giusto, ti dai le migliori possibilità di vincere.

Il CMO di Bitget, Ignacio Aguirre Franco, ha aggiunto: "Julián apporta il mix perfetto di strategia e talento. Queste qualità rispecchiano esattamente ciò che Bitget sta costruendo: un modo più intelligente e integrato di fare trading. Che si tratti di Onchain, GetAgent o UEX, il nostro obiettivo è fornire a ogni utente gli strumenti per pensare e agire come un campione.

Ogni video sarà pubblicato con una propria pagina di destinazione dedicata, che guiderà gli utenti attraverso le funzionalità principali e le nuove tappe fondamentali dell'ecosistema di prodotti Bitget. Il film su Onchain esce oggi, seguito dalle edizioni GetAgent e UEX nelle prossime settimane.

La partnership tra Bitget e LALIGA continua a collegare il mondo dello sport e quello della tecnologia, utilizzando la narrazione, talenti di livello mondiale e l'innovazione dei prodotti per migliorare il modo in cui il pubblico globale apprende il Web3.

A proposito di Bitget

Fondato nel 2018, Bitget è il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo, al servizio di oltre 120 milioni di utenti con accesso a milioni di token crypto, azioni tokenizzate, ETF e altri asset del mondo reale, offrendo al contempo accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, prezzo di Ethereum, prezzo di XRP e ai prezzi di altre criptovalute, tutto su un'unica piattaforma. L'ecosistema si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più intelligente grazie ai suoi strumenti di trading basati sull'intelligenza artificiale, all'interoperabilità tra i token su Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain e a un più ampio accesso agli asset del mondo reale. Sul versante decentralizzato, Bitget Wallet è il principale portafoglio crypto non-custodial che supporta oltre 130 blockchain e milioni di token. Offre trading multi-chain, staking, pagamenti e accesso diretto a oltre 20,000 dApp, con swap avanzati e approfondimenti di mercato integrati nella piattaforma.

Bitget sta promuovendo l'adozione delle criptovalute attraverso delle partnership strategiche, come nel ruolo di partner crypto ufficiale di LALIGA, il campionato di calcio più importante al mondo, nei mercati EASTERN, SEA e LATAM. In linea con la sua strategia di impatto globale, Bitget ha unito le forze con l'UNICEF per sostenere l'educazione alla blockchain di 1.1 milioni di persone entro il 2027. Nel mondo degli sport motoristici, Bitget è partner esclusivo della MotoGP™, uno dei campionati più emozionanti al mondo.

Avviso di rischio: i prezzi degli asset digitali sono soggetti a fluttuazioni e possono presentare una volatilità significativa. Si consiglia agli investitori di allocare soltanto i fondi che possono permettersi di perdere. Il valore di ogni investimento può risentirne ed esiste la possibilità che gli obiettivi finanziari non vengano raggiunti o che il capitale inizialmente investito non venga recuperato. Occorre sempre richiedere una consulenza finanziaria indipendente e considerare attentamente l'esperienza e la posizione finanziaria personale. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Bitget non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria. Per ulteriori informazioni, consulta le nostre Condizioni di utilizzo .

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f999929-38ce-4f31-9d46-e527944b53a0/it

