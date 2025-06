CGTN: Cina e Stati Uniti raggiungono un accordo commerciale al termine di un negoziato approfondito e sincero

PECHINO, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In seguito al primo incontro del meccanismo di consultazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti a Londra, la CGTN ha pubblicato un articolo che riassume i principali risultati e progressi raggiunti. L'articolo sottolinea l'impegno della Cina a favore di un dialogo basato sull'uguaglianza e sul mutuo vantaggio, evidenzia l'importanza della cooperazione rispetto al confronto e ribadisce che la risoluzione delle questioni commerciali attraverso un impegno costruttivo serve gli interessi di entrambi i Paesi e contribuisce allo sviluppo economico globale.

La Cina e gli Stati Uniti hanno compiuto nuovi progressi nell'affrontare le reciproche preoccupazioni economiche e commerciali dopo i due giorni di colloqui approfonditi e sinceri tenutisi a Londra, secondo una dichiarazione rilasciata da parte della Cina mercoledì.

Dal 9 al 10 giugno (ora locale), le due più grandi economie mondiali hanno tenuto la prima riunione del meccanismo di consultazione economica e commerciale Cina-Stati Uniti. Hanno concordato un quadro di principio finalizzato all'attuazione dell'importante consenso raggiunto dai due capi di Stato durante il loro colloquio telefonico del 5 giugno e le misure per consolidare i risultati dei colloqui economici e commerciali di Ginevra.

Il vice premier cinese He Lifeng, responsabile di Pechino per il commercio e gli affari economici tra Cina e Stati Uniti, ha partecipato all'incontro con il responsabile di Washington, il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante per il commercio Jamieson Greer. Ha definito l'incontro un'importante consultazione sotto la guida strategica dei due capi di Stato.

Osservando che l'essenza delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti risiede nel reciproco vantaggio e in una cooperazione bilaterale, il vice premier ha affermato che la collaborazione tra Cina e Stati Uniti in campo economico e commerciale è vantaggiosa per entrambe le parti, danneggiate dalle tensioni.

Ha inoltre esortato gli Stati Uniti a risolvere le controversie commerciali con la Cina attraverso un dialogo paritario e una cooperazione reciprocamente proficua, aggiungendo che la Cina intende sinceramente perseguire consultazioni economiche e commerciali, rimanendo però salda sui suoi principi.

L'ultimo incontro ha rappresentato un'opportunità per entrambe le parti di chiarire le questioni economiche e commerciali in sospeso e di riportare le relazioni bilaterali sul giusto binario, ha dichiarato alla CGTN Sun Taiyi, professore associato di scienze politiche presso la Christopher Newport University negli Stati Uniti.

I legami commerciali sono vantaggiosi per entrambe le parti

La prima riunione del meccanismo di consultazione economica e commerciale Cina-Stati Uniti si è svolta quasi un mese dopo che le due parti hanno compiuto progressi sostanziali in occasione di un incontro ad alto livello tenutosi il 10 e 11 maggio a Ginevra, in Svizzera.

In una dichiarazione congiunta rilasciata il 12 maggio, Cina e Stati Uniti hanno concordato di ridurre significativamente i livelli tariffari bilaterali. Gli Stati Uniti hanno eliminato il 91% delle tariffe aggiuntive sulle merci cinesi e la Cina ha ricambiato eliminando il 91% delle tariffe di ritorsione sulle importazioni statunitensi. Inoltre, gli Stati Uniti hanno sospeso per 90 giorni le tariffe "reciproche" del 24%, mentre la Cina ha sospeso le contromisure corrispondenti.

Durante la telefonata della scorsa settimana, il Presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che l'incontro di Ginevra ha segnato un importante passo avanti nella risoluzione delle questioni economiche e commerciali attraverso il dialogo e la consultazione ed è stato accolto con favore da entrambe le società e dalla comunità internazionale, mentre il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo ha definito un grande successo che ha prodotto un buon accordo, impegnandosi a proseguire con gli accordi tra Stati Uniti e Cina.

Subito dopo l'adeguamento delle politiche tariffarie, le prenotazioni di container dalla Cina agli Stati Uniti sono aumentate di quasi il 300%, secondo Vizion, un fornitore di dati di tracciamento dei container.

Un responsabile di un magazzino merci del porto Yantian di Shenzhen, che gestisce oltre un quarto del volume totale delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, ha dichiarato a China Media Group che il volume dei container in entrata è aumentato di oltre il 60%, passando da circa 120 a più di 200 container al giorno alla fine di maggio.

La guerra dei dazi è lo specchio della realtà e dimostra che la Cina non è solo un mercato importante ma anche un importante fornitore di beni per gli Stati Uniti, ha dichiarato il mese scorso Michael Hart, presidente della Camera di Commercio americana in Cina.

A seguito dell'incontro di Londra, il rappresentante cinese per il commercio internazionale, Li Chenggang, ha dichiarato che ci si auspica che i progressi compiuti contribuiscano a rafforzare la fiducia tra Cina e Stati Uniti e promuovano ulteriormente lo sviluppo costante e sano dei legami economici e commerciali tra i due Paesi.

Il professor Sun ha dichiarato alla CGTN che a Londra le parti cinesi e statunitensi hanno dimostrato le rispettive capacità strategiche e hanno stabilito una chiara comprensione delle rispettive posizioni.

Ha aggiunto inoltre che l'incontro ha portato al riconoscimento reciproco che la cooperazione e il perseguimento di risultati reciprocamente vantaggiosi sono molto più utili di uno scontro prolungato, dannoso per entrambi.

