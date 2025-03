CGTN: Il ruolo di leadership delle economie delle principali province cinesi nel trainare la crescita

CGTN ha pubblicato un articolo sul ruolo svolto dalle economie delle principali province cinesi nel trainare la crescita del Paese, sottolineando l'importanza che la Cina e le sue potenze economiche provinciali hanno attribuito a innovazione tecnologica, nuove forze produttive di qualità e settore privato

PECHINO, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A conferma del suo ruolo di motore primario per la crescita economica cinese, nel 2024 la Provincia di Jiangsu ha registrato una crescita del prodotto interno lordo (PIL) pari al 5,8% su base annua, 0,8 punti percentuali in più rispetto al tasso nazionale.

Come Jiangsu, le economie delle principali province cinesi stanno svolgendo un ruolo sempre più importante nel trainare la crescita del Paese. Nel 2024, 10 province – Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Sichuan, Henan, Hubei, Fujian, Shanghai e Hunan – hanno contribuito per oltre il 60% al PIL nazionale.

Mercoledì, il Presidente cinese Xi Jinping ha incoraggiato questi "pesi massimi" economici locali a ricoprire un ruolo di primo piano nello sviluppo complessivo del Paese, così da raggiungere gli obiettivi fissati nel 14° Piano quinquennale (2021-2025).

Xi, che è anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale, ha espresso queste osservazioni nell'ambito di una consultazione con alcuni legislatori di Jiangsu, in occasione della terza sessione della 14a Assemblea Popolare Nazionale, l'organo legislativo nazionale della Cina.

Xi ha affermato che Jiangsu dovrebbe assumere un ruolo di leadership nel promuovere l'integrazione dell'innovazione tecnologica e industriale, portando avanti progetti approfonditi di riforma e apertura di alta qualità e implementando le principali strategie di sviluppo nazionale, fungendo così da esempio nel generare prosperità per tutti.

Innovazione tecnologica

Secondo quanto affermato mercoledì dal Presidente cinese, l'innovazione tecnologica e quella industriale rappresentano percorsi fondamentali verso lo sviluppo di nuove forze produttive di qualità.

Da quando ha iniziato a utilizzare questa espressione, a settembre 2023, Xi ha sottolineato l'importanza di sviluppare nuove forze produttive di qualità in un contesto di accelerazione degli sforzi del Paese mirati a promuovere nuovi motori di crescita e uno sviluppo di alto livello.

In un contesto di leadership nell'innovazione, le nuove forze produttive di qualità sono quelle derivanti dai continui passi avanti in campo scientifico e tecnologico, che spingono le industrie strategiche future ed emergenti a introdurre progressi tecnologici dirompenti in un'era di intelligenza delle informazioni.

Le nuove forze produttive di qualità e il processo di rinnovamento industriale continuano a delineare in maniera significativa il panorama economico locale della Cina. Nel 2024, Jiangsu è stata ad esempio la prima provincia del Paese per numero di aziende unicorno approvate e potenziali.

Sostegno al settore privato

Mercoledì, Xi ha anche chiesto di compiere sforzi in linea con lo spirito di un simposio di alto livello sulle imprese private, svoltosi circa due settimane prima delle sessioni annuali del massimo organo legislativo e consultivo politico della Cina.

Il simposio, a cui Xi ha partecipato, ha messo in evidenza gli sforzi delle autorità cinesi nel sostenere la fiducia e favorire lo sviluppo del settore privato.

Le aziende private costituiscono oltre il 90% delle imprese totali del Paese e, tra il 2012 e il 2024, sono più che quintuplicate. Anche la loro presenza globale è aumentata, tanto che nell'elenco del Fortune Global 500 il numero di aziende private cinesi è salito a circa 30.

Secondo quanto affermato da Xi, le imprese di tutte le forme giuridiche devono ricevere parità di trattamento ed è necessario un impegno sostanziale per migliorare il contesto imprenditoriale.

Maggiore responsabilità nelle principali strategie nazionali

Secondo Xi, le principali economie provinciali dovrebbero inoltre assumere un ruolo di maggiore responsabilità nell'implementare le principali strategie di sviluppo nazionale del Paese.

Il Presidente cinese ha esortato Jiangsu ad adoperarsi in iniziative e sforzi coordinati per lo sviluppo integrato del Delta del fiume Yangtze e della Cintura economica del fiume Yangtze, nonché per l'implementazione di altre strategie di crescita.

Xi ha affermato inoltre che Jiangsu dovrebbe rafforzare il suo allineamento con strategie come lo sviluppo coordinato della regione Pechino-Tianjin-Hebei e della Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area e assumere un ruolo di maggiore coinvolgimento nella cooperazione di alta qualità sulla Belt and Road.

Il rapporto annuale sul lavoro del governo provinciale di Jiangsu ha fissato l'obiettivo di crescita del PIL della provincia per il 2025 a oltre il 5%, impegnandosi a compiere ogni possibile sforzo per mantenere stabile la crescita economica e svolgere un ruolo ancora più incisivo nel promuoverla.

Contatto: cgtn@cgtn.com