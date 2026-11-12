CGTN: In attesa del ritorno delle barche: la famiglia di un pescatore nel Mar Cinese Meridionale

PECHINO, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Nel 1975, un peschereccio con a bordo 30 uomini salpò per il mare. Non fece mai ritorno.

Tra i dispersi c’era Su Xianli, il marito di Fu Yuhua. A distanza di oltre mezzo secolo, lei conserva ancora l’unica foto che ha di lui.

“All’epoca i tre bambini erano ancora piccoli. Avevano già perso il padre. Cosa avrebbero fatto se avessero perso anche la madre?”, ricorda Fu Yuhua.

Suo figlio Su Biaowei è cresciuto ed è diventato pescatore. Quando lui parte per il mare, Fu e sua nuora, Lu Chunxiang, lo aspettano sulla riva.

“Mi preoccupo per lui, soprattutto quando il tempo è brutto o il mare è agitato”, dice Lu Chunxiang.

Per questa famiglia, il mare ha significato sostentamento ma anche perdita. E lo stesso mare ha portato via anche il padre di Lu Chunxiang. Lei e Su Biaowei avevano entrambi cinque anni quando hanno perso i loro padri. Anni dopo, si sono sposati e hanno costruito una vita plasmata dallo stesso mare.

Oggi, un’altra generazione continua ad andare a pescare, e la famiglia continua ad aspettare.

Una vita plasmata dal mare

Questo alternarsi di partenze e attese non è una realtà esclusiva di una sola famiglia. A Tanmen, un villaggio di pescatori nella provincia di Hainan, nel sud della Cina, generazioni di pescatori traggono il proprio sostentamento dal Mar Cinese Meridionale.

Alcuni hanno ereditato le rotte e le competenze dei loro antenati. Su Chengfen aveva iniziato ad andare per mare con suo nonno all’età di 13 anni. I libri di navigazione tradizionali che conservava, noti come Genglubu, riportavano le rotte utilizzate dai pescatori molto prima dell’avvento della navigazione satellitare.

“Se vogliamo sapere quale rotta seguire per raggiungere una determinata scogliera, basta consultare il Genglubu”, disse Su Chengfen, deceduto nel 2021.

Altri continuano a immergersi tra le barriere coralline per pescare, mettendo in pratica le abilità acquisite in anni di esperienza. Ma le quantità pescate sono diminuite e sempre meno giovani adottano il metodo tradizionale.

Sull’isola di Jinqing, i pescatori si stanno adattando ad altri metodi. Imbarcazioni più grandi trasportano pescherecci più piccoli al largo. Feng Ping, che la troupe del documentario ha incontrato per la prima volta 12 anni fa, ora si occupa anche del trasporto di rifornimenti tra le isole.

“Il mare che solchiamo non è cambiato molto. Ciò che è cambiato sono le persone”, afferma Feng Ping.

Le loro vite sono diverse, ma il legame rimane. Il mare è il luogo in cui lavorano, dove la conoscenza si tramanda di generazione in generazione e dove ogni partenza e ogni ritorno fanno parte della vita familiare.

Cosa significa “casa”

Da bambino, Wang Zhenzhong andava in riva al mare con sua madre ad aspettare che rientrasse la barca di suo padre. A quei tempi, le famiglie non avevano modo di sapere quando sarebbero tornati i pescatori.

“Vedemmo un puntino all’orizzonte, che lentamente diventava più grande. Era una barca che stava tornando. Ma quando raggiunse il porto, scoprimmo che non era la nostra. Quindi dovemmo continuare ad aspettare”, ricorda Wang Zhenzhong.

Il suo ricordo fa eco alla storia di Fu Yuhua e della sua famiglia. Di generazione in generazione, i pescatori sono partiti per il mare, mentre le loro famiglie hanno atteso il loro ritorno.

Queste sono alcune delle storie raccontate in The Sea We Call Home (Il mare che chiamiamo casa), un documentario della CGTN che presenta cinque storie di isolani e pescatori nel Mar Cinese Meridionale. Attraverso le loro vite, il film esplora la navigazione tradizionale, l’evoluzione delle pratiche di pesca e il legame tra le persone e il mare.

Per questi pescatori, il mare è più di un semplice mezzo di sostentamento. Racchiude la saggezza dei loro antenati, il ricordo di coloro che hanno perso e la speranza di veder tornare i propri cari.

“Gli uomini si avventurano in mare aperto. Lo fanno per la loro casa. Le donne li aspettano e crescono i loro figli. Quella è la loro casa. Quando i bambini crescono, seguono le orme dei loro padri. Anche il mare è la loro casa”, afferma Wang Zhenzhong.

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