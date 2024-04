Con oltre diecimila bicchieri serviti, il Tiny TEN di Tanqueray Nº TEN si impone come il cocktail della Milano Design Week

Tanqueray Nº TEN rende omaggio all'eccezionale maestria di leader visionari nel settore del design e della mixology

MILANO, Italia, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Tiny TEN di Tanqueray N° TEN della Diageo si impone come il cocktail della Milano Design Week grazie alle partnership appena annunciate con designer e marchi all'avanguardia, la cui maestria artigianale alla base della preparazione del superalcolico si traduce nella ricerca dell'eccellenza. Nell'ambito della celebrazione di una nuova e vibrante visione del marchio, Tanqueray ha selezionato a mano i tastemaker e i partner dei principali marchi di design, tra cui Alessi, Meritalia e Kartell, sottolineando il reciproco apprezzamento per l'artigianato e l'espressione artistica dei due diversi settori.

Dopo il debutto del programma ad aprile, le collaborazioni con i “Tastemaker” di Tanqueray includono mixologist di spicco che danno forma alla cultura globale del cocktail. Agostino Perrone (The Connaught London), Giulia Cuccurullo (Artesian London), Matteo Di Ienno (celebre consulente italiano di bar) e Tiffanie Barriere (“The Drinking Coach”), inserita nella Hall of Fame 2020 di Tales of Cocktail, sono i protagonisti delle collaborazioni tra marchi, comprese le partnership di Tanqueray con Alessi, Wallpaper* e tanti altri. Nell'ambito di queste collaborazioni, Matteo Di Ienno terrà un'esclusiva masterclass sull'iconico cocktail Tiny TEN, mettendo in mostra la sua esperienza nella preparazione di un martini fresco e creativo che esalta le qualità del mondo del design. La Milano Design Week è stata solo l'inizio di questa entusiasmante iniziativa. Restate sintonizzati per scoprire ulteriori collaborazioni.

Nato dalla ricerca di un gin straordinariamente frizzante che fosse in grado di esaltare l'esperienza dei cocktail, Tanqueray Nº TEN continua a ridefinire la cultura dei cocktail. Per la prima volta, Nº TEN va alla scoperta della sapiente maestria che si cela dietro l'amatissimo superalcolico, mettendo in luce il genio della mixologia dei cocktail e affermando il suo posto nel mondo del design.

Tanqueray Nº TEN, il primo gin ultra-premium, presenta la sua nuova bottiglia rivisitata da Yvonne Eng-Hall, designer di bottiglie e oggetti in vetro di Design Bridge. Come omaggio alla maestria che ha dato vita al superalcolico stesso e ai cocktail da cui trae ispirazione, il design contemporaneo, che ricorda l'iconico shaker per cocktail, presenta un caratteristico tappo di rame in riferimento al Tiny TEN, un minuscolo alambicco di rame in cui viene meticolosamente distillato il “Cuore di Agrumi” di Tanqueray Nº TEN. La bottiglia, robusta e ingegnosa, presenta un puntale di vetro a forma di pressa per agrumi alla base, a simboleggiare l'utilizzo dell'intero agrume nel processo di distillazione. Nel complesso, si tratta di una bottiglia che celebra lo spirito audace dell'artigianato umano, restando fedele all'etica di Tanqueray: “generosi nello spirito, celebriamo l'arte del processo”.

Tanqueray No. TEN collabora con designer di alto livello e tastemaker internazionali, rendendo No. TEN il superalcolico del mondo del design. Insieme danno vita a un esclusivo cocktail Tiny TEN per brindare a un'eccezionale settimana del design, la quale ha segnato il primo passo verso una collaborazione più profonda e continuativa con rinomati marchi del design. Il pubblico potrà seguirli mentre continuano a presentarsi in modi creativi ed entusiasmanti nel mondo del design e non solo.

