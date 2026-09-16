DIVEVOLK potenzia il proprio sistema per la fotografia subacquea con la nuova SeaTouch 6 Pro

La custodia subacquea per smartphone di sesta generazione offre prestazioni touch migliorate, una maggiore compatibilità con i telefoni e un sistema potenziato di accessori fotografici

ZHUHAI, Cina, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIVEVOLK ha annunciato oggi SeaTouch 6 Pro , la sua custodia subacquea brevettata per smartphone con touchscreen completo. Dotata di certificazione IPX8 fino a 60 m, consente ai subacquei di utilizzare il touchscreen nativo del telefono per scattare foto e registrare video, cambiare obiettivo, utilizzare app di terze parti, rivedere i filmati, accedere al GPS e persino effettuare chiamate di emergenza in superficie.

SeaTouch 6 Pro offre sei miglioramenti: una membrana touchscreen di sesta generazione, un filtro rosso per lo snorkeling incluso, alloggiamenti per cuscinetti essiccanti, una maggiore compatibilità con i telefoni, una struttura dell'obiettivo a cupola rivisitata e un supporto ottimizzato per il gesto di scorrimento verso l’alto. La nuova membrana aumenta la resistenza allo scorrimento fino a 150.000 cicli, migliorando al contempo la sensibilità e il controllo dei bordi.

Configurazione più rapida e protezione migliorata

Superando le complicazioni della configurazione tradizionale, la custodia si sigilla senza bisogno di una pompa a vuoto. La sua sigillatura multistrato e la struttura priva di pulsanti riducono i punti di potenziale infiltrazione, mentre i telai in lega di alluminio rinforzano le aree del touchscreen e dell'obiettivo. Il filtro rosso incluso aiuta a ripristinare i colori da 0 a 10 metri di profondità, mentre i cuscinetti essiccanti sostituibili aiutano a prevenire l’appannamento.

Lo spazio interno è aumentato da 15 mm a 18 mm, così da consentire l'utilizzo di smartphone con dimensioni fino a 180,0 × 82,5 × 11,2 mm e sporgenze della fotocamera fino a 18 mm. Ciò permette di utilizzare l'iPhone, compresa la serie iPhone 18, e i modelli di punta Android di marchi quali Samsung, Huawei, Xiaomi, vivo, OPPO, Google e OnePlus.

Sistema potenziato per la fotografia subacquea

Il supporto a cupola riprogettato consente alla tecnologia AquaLock di seconda generazione Dome Lens DIVEVOLK di adattarsi a tutte le fotocamere. Un sistema di montaggio modulare supporta inoltre obiettivi subacquei, luci, staffe, filtri e otturatore esterno Bluetooth. I segnali GPS e di rete cellulare rimangono accessibili in superficie per la navigazione, le chiamate di emergenza e la condivisione di contenuti.

"SeaTouch 6 Pro permette a uno smartphone di funzionare sott'acqua proprio come a terra", ha affermato il team Marketing e Comunicazione di DIVEVOLK. "L'intero sistema è stato riprogettato per un'esperienza più semplice e performante. Oltre a fungere da custodia impermeabile, è pensato per diventare un compagno di immersione intelligente".

SeaTouch 6 Pro è ora disponibile sul sito web di DIVEVOLK e presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Informazioni su DIVEVOLK

Con sede a Zhuhai, in Cina, DIVEVOLK sviluppa custodie subacquee per smartphone e accessori per immersioni. La sua tecnologia touchscreen ha ricevuto per due volte il Boot Dive Award per l’innovazione, mentre la precedente generazione di SeaTouch ha ottenuto il riconoscimento "Best Buy" da ScubaLab.

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