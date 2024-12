"Dreams Connect the World": si conclude a Suqian il tour mediatico internazionale

SUQIAN, Cina, Dec. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 12 dicembre 2024 si è tenuto il tour mediatico internazionale "Dreams Connect the World" a Suqian, capitale delle grappa. I giornalisti e i fotografi che hanno preso parte al viaggio sono rimasti affascinati dalla distilleria Yanghe.

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito.

Visitando il laboratorio di produzione di Dream of the Blue Manual Class di Yanghe, giornalisti e fotografi hanno potuto osservare da vicino i processi produttivi e assaggiare il loro liquore di punta. Dream of the Blue Manual Class incarna la ricerca dell'eccellenza da parte di Yanghe, preservando al contempo l'arte della produzione del baijiu, per cui vengono utilizzate più di 2.020 antiche cantine dinastiche. Il complesso di Yanghe, con 70.000 cantine, è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei primati come “la più grande cantina di baijiu.”

“Mi hanno stupito le enormi dimensioni della cantina e il metodo tradizionale di produzione del baijiu. Questa bevanda ha un gusto dolce e molto delicato, nonostante contenga il 70% di alcol”, ha affermato la fotografa Yolanda vom Hagen.

Il segreto di un sapore così unico si cela nell’innovazione e nel team di tecnici specializzati che se ne occupa. Generazioni di produttori, basandosi sulle tecniche tradizionali e sul tipico gusto "dolce, delicato, morbido, puro e profumato", hanno dato vita a un baijiu delizioso. Yanghe impiega uno speciale processo a bassa temperatura e una tecnologia basata sulle micromolecole per garantire che i suoi prodotti siano non solo delicati e gradevoli al palato, ma che incarnino anche l'essenza di un'elevata qualità.

Situata a Suqian, Yanghe beneficia degli straordinari elementi naturali della regione: tre fiumi, due laghi e una palude. L'ambiente ecologico, caratterizzato da temperature miti e abbondanti risorse idriche, è ideale per la produzione di baijiu di alta qualità. Suqian, situata alla latitudine di 33 gradi a nord, è riconosciuta come una delle tre principali aree vinicole paludose del mondo, insieme a quella del whisky scozzese e a quella del Cognac francese. Con una lunga tradizione nella produzione di grappe e un costante impegno verso l'innovazione, Suqian non è solo una città, ma una testimonianza dell'arte della produzione del baijiu.

"È interessante scoprire che la Scozia è uno dei principali siti al mondo per la produzione di alcolici, insieme a Yanghe qui a Suqian", ha affermato Frank Hossack, proveniente dalla Scozia.

Fonte: Yanghe Distillery