Geotab rafforza la propria presenza globale e potenzia le soluzioni per flotte di piccole e medie dimensioni con l'acquisizione delle attività commerciali internazionali di Verizon Connect in Europa e Australia

ROMA, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab , leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi, annuncia oggi di aver acquisito le attività commerciali nel settore telematico di Verizon Connect in Australia, Regno Unito, Irlanda, Italia, Francia, Portogallo, Polonia, Paesi Bassi e Germania. Questa acquisizione strategica, che non include i team di prodotto, di ingegneri e gli altri non focalizzati sulle attività commerciali di Verizon Connect, espande significativamente la presenza di Geotab a livello globale e rafforza la sua quota di mercato nei principali mercati internazionali, in particolare nel cruciale segmento delle flotte della PMI.

L'integrazione delle attività commerciali e delle competenze di Verizon Connect in Australia e in Europa consolida ulteriormente l'impegno di Geotab nel fornire, ai clienti di tutto il mondo, valore senza eguali e approfondimenti analitici completi basati sui dati. Questa mossa amplia la portata di Geotab e delle sue soluzioni su misura per le flotte aziendali, garantendo loro l'accesso a una tecnologia telematica leader di settore, all'intelligenza artificiale e agli approfondimenti analitici basati sui dati, nonché al supporto locale sul mercato.

Nell’ambito dell’acquisizione, Geotab è lieta di dare il benvenuto a oltre 400 talentuosi dipendenti di Verizon Connect, dislocati in Australia ed Europa. La loro esperienza e dedizione saranno fondamentali per accelerare l'impegno di Geotab verso l'innovazione, per fornire ai clienti soluzioni solide e ritagliate sui bisogni locali. L'integrazione sarà guidata da Matthew Kassel, Senior Vice-President, Strategic Acquisitions and Integration.

“Questa acquisizione segna un momento cruciale per Geotab e per il settore dei veicoli connessi”, ha affermato Neil Cawse, Founder, President e CEO di Geotab . "Accogliendo i dipendenti di Verizon Connect in Australia ed Europa nella famiglia Geotab, stiamo espandendo la nostra presenza globale e rafforzando l'impegno dell'azienda nel soddisfare le diverse esigenze di flotte di tutte le dimensioni. Siamo entusiasti delle eccezionali opportunità che questo offre ai clienti, in particolare alle organizzazioni con flotte di piccole e medie dimensioni, aiutandole ad ottenere maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità."

L'integrazione in Geotab delle attività commerciali di Verizon Connect in Australia e in Europa ha effetto immediato. I clienti di Verizon Connect in Australia e in Europa potranno contare su una transizione fluida e un accesso continuo a soluzioni telematiche di alta qualità, ora supportate dall'ampia infrastruttura globale e dalle capacità di innovazione di Geotab.

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, abilitando una migliore e più efficiente gestione delle flotte. Utilizziamo l'analisi avanzata dei dati e l'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità delle flotte, contribuendo al contempo a ridurne i costi e a favorirne l'efficienza. Con il supporto dei migliori data scientist e tecnici professionisti, siamo in grado di aiutare oltre 55.000 clienti in tutto il mondo, elaborando 100 miliardi di dati al giorno, relativi a oltre 5 milioni di veicoli connessi. Geotab è un partner di riferimento per numerose organizzazioni, tra cui aziende nella classifica Fortune 500, ma anche realtà di medie dimensioni e le più importanti flotte del settore pubblico al mondo, compreso il governo federale degli Stati Uniti. Grazie al nostro impegno nel garantire la sicurezza e la privacy dei dati, abbiamo conseguito le certificazioni FIPS 140-3 e FedRAMP. La piattaforma aperta di Geotab, il nostro ecosistema di partner e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Quest'anno festeggiamo 25 anni di innovazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.geotab.com/it seguici su LinkedIn o consulta il nostro blog.

