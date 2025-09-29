GHO Capital vende VISUfarma a Lupin

Londra, Mumbai, 29 settembre 2025: Global Healthcare Opportunities, o GHO Capital Partners LLP (“GHO”), investitore europeo specializzato nel settore healthcare globale, è lieta di annunciare la vendita di VISUfarma, azienda farmaceutica specializzata in oftalmologia, al gruppo farmaceutico leader a livello globale Lupin Limited (Lupin).

VISUfarma è stata creata da GHO Capital nel 2016 dall'unione dell'azienda italiana VISUfarma, , con le attività commerciali europee di Nicox S.A. Dal suo investimento iniziale nell'ambito del Fondo I, GHO ha investito nella crescita della società trasformandola in uno dei leader europei nel settore dei farmaci oftalmici.

Nanomi B.V., società interamente controllata da Lupin, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2025, subordinatamente al soddisfacimento di talune condizioni sospensive. L'acquisizione di VISUfarma, con il suo ampio portafoglio di prodotti innovativi per la salute degli occhi e la sua consolidata infrastruttura commerciale, è in linea con la strategia di Lupin di espandere la propria attività e presenza in Europa e di consolidare a livello globale la posizione della medesima nelle aree terapeutiche specialistiche.

Le consolidate attività europee di VISUfarma offriranno a Lupin opportunità di espansione del mercato, presenza diretta e ulteriore diversificazione commerciale nei principali paesi europei, tra cui Italia, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia. Inoltre, l'ampio portafoglio di oltre 60 prodotti oftalmici di VISUfarma offrirà opportunità di crescita per accelerare l'espansione di Lupin nel segmento specialistico in tutte le regioni e, secondo le previsioni, stimolerà la crescita in Europa e in altri mercati.

Andrea Ponti, Managing Partner, e Mike Turner, Partner di GHO Capital, hanno dichiarato: "Lavorando a stretto contatto con il team manageriale di VISUfarma, GHO Capital ha trasformato l'azienda da un operatore oftalmico italiano a livello nazionale in un'azienda paneuropea unica nel suo genere, con attività consolidate nei mercati chiave, un solido portafoglio di prodotti che copre le principali aree terapeutiche che interessano sia la parte anteriore che quella posteriore dell'occhio e l'infrastruttura necessaria per continuare il suo percorso di crescita. Siamo lieti di aver trovato un partner in grado di aiutare VISUfarma a crescere ulteriormente e a sfruttare i suoi punti di forza per sviluppare una presenza globale nel settore dell’oftalmologia".

Vinita Gupta, CEO di Lupin, ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a VISUfarma nel gruppo Lupin. Questo investimento rafforza il nostro impegno nel fornire farmaci innovativi per soddisfare le esigenze non soddisfatte dei pazienti e delle comunità che serviamo. Questa acquisizione, che avrà un effetto immediato sulla crescita, espande la nostra presenza in Europa e migliora la nostra offerta nel campo dell'oftalmologia”.

Con l'integrazione di VISUfarma, Lupin offrirà un portafoglio completo di prodotti nei settori dell'occhio secco, del glaucoma, dell'igiene delle palpebre, della blefarite, della salute della retina e dei nutraceutici altamente specifici prescritti dagli oftalmologi.

Paolo Cioccetti, CEO Italia di VISUfarma, ha commentato: "L'unione con Lupin rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo per VISUfarma. Come parte delle attività oftalmologiche di Lupin, puntiamo a sviluppare una solida leadership globale nell’oftalmologia con l'impegno di promuovere la cura degli occhi e migliorare i risultati dei pazienti. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a GHO Capital per il suo sostegno incondizionato e la sua guida strategica. Il suo investimento e la sua competenza sono stati fondamentali per trasformare VISUfarma in un leader paneuropeo nel settore dei prodotti oftalmologici".

Lupin finanzierà l'acquisizione con mezzi propri. L'acquisizione contribuisce positivamente alla crescita e alla marginalità di Lupin.

Stifel ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo, mentre Slaughter and May, Giliberti, Triscornia e Associati e Norton Rose Fulbright hanno agito in qualità di consulenti legali e Deloitte ha agito in qualità di consulente finanziario e fiscale per GHO Capital.

Centerview Partners UK LLP ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di Lupin, mentre Herbert Smith Freehills Kramer LLP ha agito in qualità di consulente legale di Lupin.

GHO Capital

Global Healthcare Opportunities, o GHO Capital Partners LLP, è una società leader specializzata nella consulenza in materia di investimenti nel settore healthcare con sede a Londra. Applichiamo competenze e prospettive globali per sbloccare opportunità di crescita nel settore sanitario, puntando all'internazionalizzazione paneuropea e transatlantica per costruire aziende leader di mercato con un valore strategico globale. La nostra comprovata esperienza nel campo degli investimenti riflette la profondità senza pari della nostra competenza e della nostra rete nel settore. Collaboriamo con team manageriali e di gestione solidi per generare valore sostenibile a lungo termine, migliorando l'efficienza dell'erogazione dell'assistenza sanitaria per renderla migliore, più rapida e più accessibile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ghocapital.com.

VISUfarma

Fondata nel 2016 dalla fusione tra l'azienda italiana Visufarma SpA e le attività commerciali europee di Nicox SA, VISUfarma è un'azienda farmaceutica specializzata nel settore oftalmologico. Nel 2024 ha generato un fatturato di 48 milioni di euro in Italia, Regno Unito, Spagna, Germania, Francia e alcuni mercati internazionali. VISUfarma è di proprietà di GHO Capital dal 2016.

Lupin (BSE:500257, NSE: LUPIN, Reuters: LUPIN.BO, BloombergL LPCIN)Lupin Limited è un'azienda farmaceutica leader a livello mondiale con sede a Mumbai, in India, i cui prodotti sono distribuiti in oltre 100 mercati. Lupin è specializzata in prodotti farmaceutici, tra cui formulazioni di marca e generiche, generici complessi, prodotti biotecnologici e principi attivi farmaceutici. Gode della fiducia degli operatori sanitari e dei consumatori di tutto il mondo e vanta una posizione di rilievo in India e negli Stati Uniti in diversi settori terapeutici, tra cui quello respiratorio, cardiovascolare, antidiabetico, antinfettivo, gastrointestinale, del sistema nervoso centrale e della salute femminile. Lupin dispone di 15 siti produttivi all'avanguardia e 7 centri di ricerca in tutto il mondo, oltre a una forza lavoro dedicata di oltre 24.000 professionisti. Lupin si impegna a migliorare i risultati di salute dei pazienti attraverso le sue controllate: Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health e Lupin Manufacturing Solutions.Per saperne di più, visitate il sito www.lupin.com o seguiteci su LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupinhttps://www.linkedin.com/company/lupin.

Per ulteriori informazioni o domande, contattare

GHO Capital media enquiries ICR Healthcare Amber Fennell, Kris LamTel: +44 (0) 20 3709 5700ghocapital@icrhealthcare.com

Lupin media enquiries Rajalakshmi Azariah Vice President & Global Head – Corporate Communications, Lupin rajalakshmiazariah@lupin.com

