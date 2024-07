Il KFSHRC esegue con successo oltre 5.000 trapianti di rene

RIYADH, Arabia Saudita, July 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dall’inizio del suo programma di trapianti, che risale al 1981, il King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) ha eseguito con successo 5.000 trapianti di rene, collocandosi tra un gruppo selezionato di centri sanitari leader a livello mondiale che hanno raggiunto questo traguardo. Solo lo scorso anno, il KFSHRC ha eseguito 80 trapianti di rene su pazienti pediatrici, il numero più alto di trapianti di questo tipo effettuati da qualsiasi ospedale in un solo anno. Questo risultato rende il programma di trapianto di rene del KFSHRC il più grande del suo genere, superando i centri sanitari di Stati Uniti e Europa.

Negli ultimi dieci anni il programma ha registrato una crescita significativa, con oltre 3.000 trapianti eseguiti dal 2010 e circa 1.250 trapianti solo negli ultimi tre anni.

Inoltre, l’istituzione del programma KPD (Kidney Paired Donation) ha rivoluzionato in modo significativo il panorama dei trapianti, affrontando la sfida inerente alla compatibilità tra pazienti e donatori. Il programma ha aiutato pazienti che altrimenti avrebbero dovuto affrontare notevoli ostacoli nel reperimento di donatori compatibili. Facilitando lo scambio di donatori il cui gruppo sanguigno o i cui tessuti non corrispondono al ricevente previsto, il KFSHRC è diventato leader nei trapianti da donazione abbinata rispetto a qualsiasi altro centro sanitario negli Stati Uniti e in Europa.

Inoltre, grazie all’adozione di tecnologie avanzate, il centro si affida interamente alla chirurgia minimamente invasiva, compreso il prelievo di reni da donatori con assistenza robotica. I chirurghi sono inoltre in grado di trapiantare reni in un gruppo selezionato di pazienti tramite la chirurgia robotica. Questa procedura minimamente invasiva aumenta la precisione e la sicurezza.

È importante notare che i tassi di sopravvivenza dei reni e dei pazienti a un anno sono compresi tra il 97% e il 99%. Questo risultato sottolinea la creazione di un centro trapianti di livello eccezionale all'interno dell’organizzazione. Oltre ai trapianti di rene di routine, il centro è specializzato in casi complessi, tra cui quelli che coinvolgono gruppi sanguigni diversi, pazienti pediatrici di basso peso, scambi di donatori abbinati e pazienti con un elevato indice di massa corporea.

Il KFSHRC ha mantenuto il suo status di istituzione leader in Medio Oriente e Africa per il secondo anno consecutivo e si colloca al 20° posto a livello globale tra i primi 250 centri medici accademici del mondo. È inoltre riconosciuto come il brand sanitario di maggior valore nel Regno e nel Medio Oriente nel 2024, secondo Brand Finance. Oltre a ciò, la rivista Newsweek lo ha classificato tra i 250 migliori ospedali a livello globale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:Essam AlZahrani, Responsabile in carica dei rapporti con i media, 0555254429Abdullah Alown, Funzionario per il coordinamento con i media, 0556294232

Una foto a corredo dell'annuncio è disponibile all’ndirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88556828-01ff-4b53-81ea-c8911d9c9f47