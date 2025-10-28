Il nuovo Fluke GFL-1500 individua rapidamente i guasti a terra per aumentare i tempi di attività degli impianti fotovoltaici

Il localizzatore di guasti a terra elimina la lunga ricerca dei guasti da disconnessioni e il ricorso a tecniche brutali per i test di singole stringhe, aiutando i tecnici del settore dell’energia solare a lavorare in modo più rapido e sicuro

EINDHOVEN, Paesi Bassi, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fluke Corporation, fornitore leader di strumenti industriali sicuri, robusti e affidabili e software integrato, ha annunciato oggi il lancio del localizzatore di guasti a terra Fluke GFL-1500, una tecnologia rivoluzionaria progettata per risolvere alcuni dei problemi più persistenti che i tecnici del settore dell'energia solare devono affrontare. Il Fluke GFL-1500 consente a tali tecnici di individuare i guasti a terra in modo rapido e sicuro tramite il tracciamento senza contatto, riducendo la necessità di più disconnessioni e il ricorso a tecniche brutali per i test delle singole stringhe.

Negli impianti fotovoltaici su scala utility i guasti a terra, responsabili del 4,0% dei decessi dovuti all'elettricità sul posto di lavoro tra il 2011 e il 2023*, sono un problema comune spesso causato da usura ambientale, obsolescenza delle infrastrutture o problemi di qualità degli impianti. Questi guasti possono portare a costosi tempi di inattività e a una riduzione della produzione di energia. Semplificando il processo di individuazione dei guasti, il Fluke GFL-1500 consente ai tecnici di lavorare in modo più sicuro, più rapido e senza interruzioni, garantendo una produzione continua di energia pulita.

Il Fluke GFL-1500 abbina la potenza di un trasmettitore che genera il segnale a una pinza di rilevamento senza contatto e un ricevitore di segnale senza contatto per aiutare i tecnici a individuare in modo rapido e preciso la posizione dei guasti a terra attivi, anche su array complessi. Il Fluke GFL-1500 consente ai tecnici di identificare la derivazione difettosa e di individuare la posizione del guasto all'interno di una stringa, senza dover fare affidamento su mappe dettagliate del sito o su procedure di test dispendiose in termini di tempo.

"Il Fluke GFL-1500 segna un progresso fondamentale nella ricerca dei guasti a terra senza contatto per i tecnici del settore dell'energia solare", ha dichiarato Vineet Thuvara, Chief Product Officer di Fluke. "Considerata la crescita globale del 30% nella generazione di energia solare registrata l’anno scorso**, la crescita annuale più rapida dal 2017, è sempre più urgente ripristinare rapidamente i sistemi quando si verificano dei guasti. Il modello GFL-1500 elimina l'incertezza, consentendo ai tecnici di individuare e risolvere rapidamente i problemi, ridurre al minimo i costosi tempi di fermo macchina e preservare la continuità del flusso di energia pulita. È progettato tenendo conto di informazioni approfondite ottenute sul campo per affrontare le sfide reali del moderno e fiorente settore dell'energia solare".

Per i tecnici del settore dell'energia solare, l'individuazione dei guasti a terra è tradizionalmente un'attività manuale impegnativa e dai tempi lunghi. Il Fluke GFL-1500 semplifica il processo offrendo:

Per ulteriori informazioni e per acquistare il modello GFL-1500, visitare il sito Localizzatore di guasti a terra per impianti solari Fluke GFL-1500 | Fluke.

*Electrical Safety Foundation International: Workplace Electrical Fatalities: 2011-2023** International Energy Agency: Solar Generation Grew by 30% in 2024

FLUKE è un marchio registrato di Fluke Corporation. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web Fluke.

