inCruises annuncia una crescita record di nuovi Partner e svela la sua prima Global Convention

GUAYNABO, Porto Rico, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International ha comunicato oggi che, a settembre, il suo marchio di punta, inCruises, ha conseguito uno dei mesi più solidi nella storia dell'azienda per quanto riguarda le nuove attivazioni di Partner.

L'azienda ha dato il benvenuto a 7.494 nuovi Partner a settembre, il totale mensile più elevato degli ultimi due anni, accompagnato da un aumento significativo dei Partner-Membri. Questo incremento riflette il continuo slancio globale di inCruises e il suo successo nella missione di rendere i viaggi di lusso più accessibili a livello mondiale.

"Il nostro ritmo da record è il risultato delle prestazioni di alto livello di tutto il nostro team e del continuo entusiasmo dei nostri Partner," ha dichiarato Michael Hutchison, Amministratore Delegato e Co-Fondatore di inGroup. "Il nostro impegno congiunto e la nostra collaborazione stanno generando risultati record e una crescente fiducia nel progetto che stiamo costruendo insieme."

Basandosi su questo momentum, inCruises ha aperto la vendita dei biglietti per THE Global Convention, il suo primo raduno mondiale di Membri e Partner, che si terrà a Belgrado, in Serbia, dal 18 al 20 settembre 2026. L'azienda ha messo in vendita inizialmente 8.500 biglietti, andati esauriti entro tre giorni, a testimonianza del forte interesse e del coinvolgimento della sua community globale.

"L'energia sul campo sta crescendo," ha affermato Doug Corrigan, Direttore Marketing di inGroup. "L'impressionante risposta immediata a THE Global Convention — un evento che si terrà tra quasi un anno — dimostra come il nostro scopo e la nostra passione condivisa stiano risuonando in tutta la cultura e la comunità di inCruises."

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International e il club di viaggi in abbonamento più grande del mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha gestito prenotazioni per oltre 600.000 ospiti e offre l’accesso a quasi 200.000 offerte di crociere, hotel e resort. I Membri del Club inCruises accumulano e riscattano Reward Points che possono utilizzare per risparmiare su crociere, hotel e resort sulla piattaforma inCruises, che supporta 17 lingue.

inCruises apporta un cambiamento tangibile nella vita dei suoi Membri del Club e offre un'opportunità di business di livello mondiale al suo crescente team di Partner. L’azienda è profondamente impegnata a essere un cittadino aziendale globale positivo e sostiene attivamente Mercy Ships e altre iniziative di aiuto umanitario.

Per ulteriori informazioni, visita in.Group e inCruises.com .

Contact: Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale Globenewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.