inCruises lancia le vacanze di terra e le crociere fluviali: l'esperienza va oltre il mare aperto

Una mossa che segnala l'ambizione dell'azienda: diventare un servizio di viaggio completo, non più solo un club di crociere

BELGRADO, Serbia, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- inCruises ha presentato due nuove categorie di viaggio nel corso della sua prima THE Global Convention, in scena questo fine settimana a Belgrado. L'azienda ha lanciato inTrips, vacanze di terra di più giorni con itinerari su misura che debuttano a Dubai, e ha introdotto le crociere fluviali insieme ad AmaWaterways ed Emerald Cruises.

I due lanci allargano in modo deciso ciò che la Membership inCruises mette a disposizione. Per chi pensa di iscriversi, e per chi ha accumulato Membership Reward Points e cerca nuovi modi di farli valere, si aprono possibilità che fino a ieri non c'erano.

inTrips: la vacanza di terra completa, costruita intorno al risparmioL'idea dietro inTrips è lineare: portare sulle vacanze di terra di più giorni lo stesso meccanismo di risparmio che ha reso inCruises vincente sul mare.

Ogni inTrip è costruito da esperti di viaggio che studiano a fondo la destinazione e il territorio circostante, per poi raccogliere in un unico itinerario alloggi, transfer, spostamenti, visite, tour, escursioni, attrazioni e tempo libero. Il viaggiatore si ritrova un viaggio già pronto e ben congegnato, senza le ore di organizzazione che di solito servono a metterlo insieme.

«Dietro inTrips c'è un'idea semplice: una bella vacanza non dovrebbe costare tre settimane di ricerche, una pila di fogli di calcolo e i risparmi di un anno. Al lavoro più pesante abbiamo pensato noi, così ai nostri Membri basta partire e godersi la destinazione», ha dichiarato Anthony Varvaro, Direttore Operativo e Direttore Finanziario di inCruises.

inTrips prende il via negli Emirati Arabi Uniti, a cominciare da Dubai, da sempre la meta più gettonata tra i Membri inCruises.

La prima selezione comprende:

I primi inTrips arriveranno verso la fine del 2026; con la crescita della categoria si aggiungeranno nuove mete e nuove regioni.

Un nuovo campo d'azione per i vantaggi della Membership

Per i Membri inCruises, inTrips apre due strade concrete per abbattere il costo di un'intera vacanza:

Con inTrips i Reward Points si possono utilizzare sull'intera esperienza di viaggio: alloggi, transfer, spostamenti, tour, escursioni e tutto ciò che è incluso. Un salto notevole, che moltiplica le occasioni in cui i Membri possono far valere i propri Reward Points.

«Volevamo che i Reward Points fossero utili tutto l'anno, non soltanto quando si prenota una crociera. Con inTrips ci riusciamo, perché li mettiamo a frutto sull'intera esperienza di viaggio, in ogni suo aspetto», ha aggiunto Anthony Varvaro.

Le crociere fluviali entrano nell'offerta inCruisesinCruises ha annunciato anche l'arrivo delle crociere fluviali per i suoi Membri: un modo di viaggiare del tutto diverso, fatto di navi più piccole, corsi d'acqua raccolti e un contatto ravvicinato con destinazioni e culture dell'entroterra, là dove le crociere oceaniche non arrivano.

La novità nasce dalle partnership con due nomi di riferimento del settore, AmaWaterways ed Emerald Cruises, e apre le porte a fiumi e destinazioni in Europa, Asia, Africa e Sud America: dal Danubio al Reno, dalla Senna al Rodano, e ancora Douro, Mekong, Nilo, Chobe e Magdalena.

«Con la crociera fluviale il rapporto con la destinazione cambia del tutto. Non si tratta più solo di attraccare in un porto: si vive il cuore di una regione risalendone i fiumi, tra città storiche, piccoli borghi e paesaggi che alle navi più grandi restano preclusi. Dai villaggi e dai vigneti lungo il Reno e il Danubio fino alla cultura e ai panorami di tante mete europee, la crociera fluviale fa scoprire e vivere molto di più», ha spiegato Tatiana Wegzyn, Commercial Partnerships Manager di inCruises. «Con AmaWaterways ed Emerald Cruises offriamo ai nostri Membri due marchi che hanno passato decenni a perfezionare questo tipo di viaggio».

Una membership di viaggio che non smette di crescereCon questi due annunci l'offerta di inCruises tocca la sua massima ampiezza dalla nascita dell'azienda, nel 2016. Oggi i Membri hanno accesso a:

Per chi si è sempre chiesto che cosa offra davvero la Membership inCruises, la risposta oggi è molto più ampia di un club di sconti sulle crociere. E mentre l'azienda continua ad allargare la propria offerta e la propria presenza nel mondo, la rotta per il futuro è tracciata: più scelta, più esperienze e più valore per i Membri, ovunque li porti il viaggio.

inCruises e inGroup International

inCruises è una divisione di inGroup International e uno dei più grandi travel club su abbonamento al mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha prenotato viaggi per oltre 770.000 ospiti e offre accesso a quasi 200.000 soluzioni tra crociere, hotel e resort in tutto il mondo.

Grazie a una piattaforma globale pluripremiata, disponibile in 17 lingue, i Membri dispongono di diversi modi per ridurre i costi di viaggio, accedendo a un valore straordinario in un'ampia gamma di esperienze.

inCruises fa una differenza concreta nella vita dei propri Membri, aiutandoli a viaggiare più spesso e con maggiore convenienza, e offre al tempo stesso un'opportunità interessante alla sua crescente comunità globale di Partner.

Nell'ambito della sua più ampia missione di migliorare la vita delle persone, l'azienda si impegna a essere un'impresa socialmente responsabile a livello globale, sostenendo attivamente Mercy Ships e altre iniziative umanitarie.

Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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