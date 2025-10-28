inCruises vince i Magellan Awards 2025 per il nuovo sito web pubblico e l'iniziativa "AMP UP"

GUAYNABO, Porto Rico, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International è orgogliosa di annunciare che il suo marchio di punta, inCruises, è stato riconosciuto per l'eccellenza nel settore dei viaggi, aggiudicandosi i Travel Weekly Magellan Awards (Oro e Argento). Questo è il quarto anno consecutivo in cui inCruises riceve più Magellan Awards.

"Questi ultimi premi evidenziano il nostro costante impegno nell'evolvere sia la nostra comunicazione digitale sia il potenziamento dei nostri Partner a livello globale," ha dichiarato Michael Hutchison, Amministratore Delegato e Co-Fondatore di inGroup. "È gratificante vedere gli sforzi del nostro team riconosciuti accanto ad altri innovatori leader nel settore dei viaggi."

Il Gold Magellan Award è stato assegnato nella categoria Marketing per il suo sito web pubblico di recente lancio, che presenta un design moderno e intuitivo. Il sito riflette in modo più efficace la missione del marchio: rendere le esperienze di viaggio di lusso più accessibili e gratificanti per le persone in tutto il mondo. Il nuovo portale migliora l'esperienza utente fornendo messaggi più chiari e completi sia per i Membri che per i Partner.

Inoltre, AMP UP—un'iniziativa globale ideata per stimolare e motivare i Partner a espandere i loro team — ha vinto il Silver Magellan Award nella categoria Marketing per il suo significativo impatto sul coinvolgimento della community e sulla crescita del modello unico di marketing referenziale dell'azienda.

“Siamo onorati di essere riconosciuti ancora una volta da Travel Weekly," ha aggiunto Doug Corrigan, Direttore Marketing. "I nostri team si impegnano continuamente per offrire maggiore valore e opportunità alla nostra comunità globale in rapida espansione.”

I Travel Weekly Magellan Awards premiano l'eccellenza nei servizi di viaggio. Questo recente riconoscimento rafforza la posizione di inCruises come leader nell'innovazione globale del settore, consolidando ulteriormente la reputazione di inCruises per l'eccellenza nella tecnologia di viaggio, nel marketing e nel supporto ai Partner.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International e il club di viaggi in abbonamento più grande del mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha gestito prenotazioni per oltre 600.000 ospiti. I Membri inCruises hanno accesso a quasi 200.000 offerte di crociere, hotel e resort. I Membri del Club inCruises accumulano Reward Points che possono utilizzare per risparmiare su crociere, hotel e resort sul sito web inCruises, che supporta 17 lingue.

inCruises apporta un cambiamento tangibile nella vita dei suoi Membri del Club e offre un'opportunità di business di livello mondiale al suo crescente team di Partner. L'adesione al Club inCruises cresce esclusivamente attraverso Partner di riferimento indipendenti che possono guadagnare commissioni condividendo gli esclusivi vantaggi dell'abbonamento con altri.

inGroup International è profondamente impegnata a essere un cittadino aziendale globale positivo e sostiene attivamente Mercy Ships e altre iniziative di aiuto umanitario. Per maggiori informazioni, visitarein.Group e inCruises.com.

Contact: Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

