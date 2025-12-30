inGroup Nominata migliore agenzia nordamericana da Costa Crociere

Riceve il Premio “Over the Top” di Costa, riconoscimento per l'Eccellente Produzione, la Crescita e la Forte Sinergia Strategica

GUAYNABO, Puerto Rico, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International, la società madre di inCruises, è orgogliosa di annunciare di essere stata nominata la più grande agenzia nordamericana per Costa Crociere, ricevendo il prestigioso premio di Costa “Over the Top” per il 2026.

Il premio riconosce la produzione eccezionale, la crescita costante e la forte sinergia strategica tra le due organizzazioni.

“Siamo molto grati di ricevere questo riconoscimento da Costa”, ha dichiarato Anthony Varvaro, COO e CFO di inGroup International. “Costa continua a essere una scelta popolare tra la nostra base di Membri in rapida espansione, e apprezziamo enormemente la relazione che stiamo continuando a costruire e il valore significativo che essa offre ai nostri Membri.”

Priscilla Reyes, Responsabile Vendite di Costa Crociere Nord America, che ha consegnato il premio a inGroup nell'ambito del loro Global Summit 2026 tenutosi a bordo della Costa Smeralda, ha dichiarato:

“A nome dell'intera famiglia Costa Crociere, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine all'incredibile team di inCruises per la loro incrollabile partnership e per l'eccezionale contributo alla nostra attività durante tutto il 2025. Il vostro impegno per l'eccellenza e la dedizione incessante hanno avuto un impatto davvero notevole sul nostro successo. Siamo estremamente entusiasti di onorare inCruises con il prestigioso premio “Over the Top Producer”.”

Tatiana Wegzyn, Responsabile Partnership Commerciali presso inCruises, che ha accettato il premio a nome di inGroup, ha affermato:

“La nostra Partnership con Costa è un ottimo esempio di ciò che accade quando due aziende condividono l'obiettivo di fornire valore reale. Il nostro focus in inGroup continua a essere aiutare i Membri a esplorare più mondo a costi inferiori, creando al contempo un valore misurabile per i nostri partner turistici di livello mondiale.”

inGroup International e inCruises

inCruises è un brand di inGroup International ed è il più grande club di viaggi basato su Membership al mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha prenotato più di 630.000 ospiti e offre quasi 200.000 opzioni di crociere, hotel e resort in tutto il mondo. I Membri guadagnano e riscattano Reward Points per risparmiare sui viaggi attraverso la piattaforma inCruises, disponibile in 17 lingue.

inCruises continua a fare una differenza misurabile nella vita dei suoi Membri, offrendo al contempo un'opportunità di business di livello mondiale al suo crescente team di Partner. L'azienda è profondamente impegnata a essere un cittadino aziendale globale positivo e sostiene attivamente Mercy Ships e altre iniziative umanitarie.

Per maggiori informazioni, visitarein.Group e inCruises.com.

Costa Crociere

Costa Crociere, compagnia italiana con sede a Genova, fa parte di Carnival Corporation & plc, il più grande gruppo crocieristico del mondo. Da oltre 75 anni, le navi Costa solcano i mari del mondo, portando gli ospiti in più di 200 diverse destinazioni da scoprire attraverso esperienze uniche, sia a bordo che a terra. Attualmente, la flotta Costa è composta da nove navi, tutte battenti bandiera italiana, che navigano nel Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi, America Centrale, Sud America e negli Emirati Arabi Uniti — oltre a "Giri del Mondo" e "Grandi Crociere" che visitano molti continenti in un unico itinerario.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce2c6339-48d8-4f34-bf17-0885ae1fd91c/it

Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale Globenewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.