Kilmer Sports Ventures nomina Ivan Gazidis come Presidente

Stimato dirigente globale apporta alla nuova società 30 anni di esperienza nella gestione e nella governance del settore calcistico

TORONTO, March 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oggi, Kilmer Sports Ventures ha annunciato la nomina di Ivan Gazidis a Presidente, con effetto immediato. Kilmer Sports Ventures è una nuova divisione del Gruppo Kilmer e si concentrerà sulle opportunità di investimento nel mondo dello sport e dell’intrattenimento.

Kilmer Sports Ventures è di proprietà di Larry Tanenbaum, Presidente e CEO di Kilmer Group e Presidente di Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), la società capogruppo delle squadre sportive canadesi, tra cui i Toronto Maple Leafs della National Hockey League, i Toronto Raptors della National Basketball Association, i Toronto FC della Major League Soccer e i Toronto Argonauts della Canadian Football League.

Gazidis entra a far parte di Kilmer Sports Ventures dopo una carriera trentennale come dirigente d’azienda e leader nel mondo del calcio e degli sport. Recentemente, è stato Amministratore Delegato del Milan, dove ha portato a termine una straordinaria trasformazione del club calcistico sia dentro che fuori dal campo, guidandolo dall’orlo del fallimento al primo scudetto in 11 anni e riportando il club alla redditività e alla sicurezza finanziaria in soli quattro anni.

Prima del suo ruolo al Milan, Gazidis ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato dell’Arsenal Football Club. Durante il suo mandato, l’Arsenal ha vinto tre FA Cup e tre Community Shield, assicurandosi sempre la qualificazione alla Champions League. Sotto la sua guida, il club ha rinnovato tutti gli aspetti delle sue operazioni e delle sue strutture, compresi i due campi di allenamento, senza aumentare il debito e mantenendo la redditività in ogni anno del suo mandato.

Gazidis è stato uno dei fondatori della Major League Soccer e ha ricoperto il ruolo di Vice Commissario. Ha fatto parte e presieduto molti consigli e comitati, tra cui il Consiglio esecutivo dell’Associazione europea dei club, il Comitato esecutivo UEFA e il Comitato degli stakeholder del calcio della FIFA.

Ivan Gazidis ha dichiarato: “Sono lieto di entrare a far parte di Kilmer Sports Ventures e desidero sviluppare questa nuova organizzazione con Larry Tanenbaum, che è uno dei leader più importanti e influenti nel mondo dello sport. Sono onorato ed entusiasta di lavorare con lui”.

Larry Tanenbaum ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Ivan Gazidis in Kilmer Sports Ventures. Ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del calcio a livello internazionale e so che la sua esperienza ineguagliabile e la sua consolidata leadership saranno preziose”.

Contatti per i media:

Courtney Glen, Kilmer Group

cglen@kilmergroup.com

Informazioni sul Gruppo KilmerIl Gruppo Kilmer è una piattaforma multigenerazionale con una ricca storia di sviluppo aziendale e di investimenti focalizzati su tre verticali: Infrastrutture e immobili, Sport e media, e Private Equity, che include una partecipazione di maggioranza in Coca-Cola Canada Bottling Limited.