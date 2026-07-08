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La Conferenza sullo sviluppo del settore turistico rilancia il turismo culturale a Jixi, nella provincia cinese dello Heilongjiang

08 luglio 2026 | 09.11
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Ottava edizione della Conferenza sullo sviluppo del settore turistico

JIXI, Cina, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'ottava edizione della Conferenza sullo sviluppo del settore turistico (The 8th Tourism Industry Development Conference) si svolgerà a Jixi, nella provincia dello Heilongjiang dall'8 al 9 luglio. La storica città mineraria è pronta ad accogliere visitatori da ogni parte della Cina e dall’estero con un volto completamente rinnovato.

Situata nel sud-est della provincia dello Heilongjiang, Jixi è una città storicamente nota per la produzione di carbone. Il suo lago Xingkai è il più grande lago d'acqua dolce dell'Asia. Negli ultimi anni, Jixi ha valorizzato le sue ricche risorse ecologiche, tra cui il lago Xingkai, il fiume Ussuri e la zona paludosa dell’isola di Zhenbao, sviluppando il turismo estivo, l’ecoturismo e il turismo di frontiera. Le specialità gastronomiche locali, come i noodles freddi di Jixi e il coregone del lago Xingkai, sono molto apprezzate tra i visitatori. La riqualificazione e il riutilizzo funzionale degli antichi siti industriali e dei quartieri storici hanno trasformato il patrimonio industriale, da memoria urbana a vere e proprie attrazioni turistiche, integrando armoniosamente la storia nella vita contemporanea.

Le manifestazioni sportive sono un’altra importante novità della conferenza di quest’anno. Il 9 luglio prenderanno il via, presso l’area panoramica di Xinkailiu, a Mishan, la quarta Maratona cinese di windsurf del lago Xingkai e la gara di motonautica 2026. Con le vele che solcano le onde e i motoscafi che attraversano il lago a tutta velocità, le emozioni e il dinamismo delle gare acquatiche raccontano la vibrante vitalità dell’estate. Già in precedenza, la tappa di Jixi della Northeast China City Football League aveva animato le serate estive, facendo conoscere a un pubblico sempre più vasto l’entusiasmo e l’energia di questa città di frontiera.

Dal 2018, la provincia dello Heilongjiang ha ospitato con successo sette edizioni della conferenza, in un percorso itinerante che ha coinvolto diverse città e si è susseguito senza interruzioni, toccando Harbin, Yichun, Heihe, Mudanjiang, Daqing, Qiqihar e Fuyuan, nella municipalità di Jiamusi. Le conferenze hanno contribuito non solo a rafforzare la visibilità delle città coinvolte, ma anche a promuovere un continuo potenziamento delle infrastrutture turistiche, dei servizi pubblici e dei modelli di sviluppo dei diversi settori.

L’edizione di quest’anno della conferenza mira a promuovere ulteriormente i consumi legati alla cultura e al turismo, accrescere la notorietà della città e fornire un nuovo impulso allo sviluppo di alta qualità del comparto turistico dello Heilongjiang. Sarà inoltre un’occasione per i visitatori di vivere a Jixi il fascino di uno Heilongjiang dal clima piacevole, ricco di colori e aperto al mondo.

Fonte: The 8th Tourism Industry Development Conference

Una foto di accompagnamento a questo annuncio è disponibile all'indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3df11bee-de49-4c72-ae4c-6a11bc953062

Referente: Sig.ra Huang, Tel: 86-10-63074558

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