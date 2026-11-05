L'uomo Che Ha Inventato Gli Influencer È Tornato: Maurizio Mian Lancia La Nuova Micro-Serie “The Experiment”

Conosciuto come il “Padrino degli Influencer”, il visionario dietro al cane più ricco del mondo ha anticipato la cultura degli influencer 26 anni fa, molto prima che Instagram esistesse.

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LOS ANGELES, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Molto prima che Instagram, TikTok o persino il termine “influencer” entrassero nel linguaggio comune, l'imprenditore italiano Maurizio Mian, mente creativa dietro Gunther, il cane più ricco del mondo e protagonista di Gunther's Millions, la docuserie entrata nella Top 10 di Netflix, stava già sperimentando la formula che avrebbe definito un'intera generazione di star dei social media.

All'inizio degli anni 2000, quasi un decennio prima del lancio di Instagram, Mian riunì un gruppo selezionato di giovani personalità attraenti e carismatiche, invitandole a vivere in ville di lusso, coltivare la propria notorietà, attirare l'attenzione dei media e trasformare il proprio stile di vita in intrattenimento. Il tutto utilizzando un dispositivo innovativo chiamato edonimetro, progettato per misurare i loro livelli di piacere e felicità.

Il suo esperimento pionieristico anticipava molte delle caratteristiche che oggi definiscono l'economia degli influencer: bellezza, carisma, popolarità, ricchezza, aspirazione a uno stile di vita esclusivo e ricerca della felicità.

Guidato dalla sua filosofia della felicità, ispirata in parte alle sei dimensioni del benessere sviluppate dalla psicologa Carol Ryff, Mian esplorava già il rapporto tra realizzazione personale, immagine pubblica e influenza sociale, molto prima che questi concetti diventassero centrali in un'industria multimiliardaria.

Maurizio Mian non aveva bisogno dei social media per creare gli influencer. Ne aveva già inventato il modello.

ORA L'ESPERIMENTO CONTINUA.

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Oltre vent'anni dopo, House of Gunther annuncia THE EXPERIMENT, una nuova e provocatoria micro-serie prodotta e distribuita attraverso il suo brand di intrattenimento Sugar Doggy.

Ambientata nella villa di Gunther sulle colline di Hollywood, la serie riunisce un gruppo di influencer contemporanei per un esperimento fuori dagli schemi che esplora una delle più antiche ossessioni dell'umanità: è possibile misurare, progettare e, in ultima analisi, aumentare la felicità?

Sotto lo sguardo attento di Gunther VII, il cane più ricco del mondo, gli influencer entrano in un universo misterioso dove il lusso incontra la scienza, il piacere diventa una variabile e la felicità rappresenta l'obiettivo finale.

Attraverso sfide inaspettate, giochi psicologici, apparizioni di celebrità e un'imprevedibile successione di colpi di scena, i partecipanti ricevono strumenti e opportunità pensati per esplorare i propri limiti, scoprire nuove fonti di piacere e, potenzialmente, ridefinire ciò che li rende davvero felici.

Ma dietro il glamour e le possibilità apparentemente illimitate emerge una domanda ancora più profonda:

Se hai già fama, bellezza, denaro e milioni di follower… perché non sei più felice?

UN CAST DI STAR DEI SOCIAL MEDIA

Photo credit: @guntherrichdog

La serie riunisce un gruppo eterogeneo di personalità affermate del mondo digitale, tra cui:

Mescolando fiction, commedia, scienza e l'opulenza dello straordinario universo di Gunther, THE EXPERIMENT reinventa la visione originale di Mian per una generazione ossessionata dalla visibilità, dalla ricerca di approvazione e dalla felicità.

THE EXPERIMENTUna serie originale House of GuntherProdotta e distribuita da Gunther VII

Premiere: November 2, 2026Watch: @guntherrichdog (Instagram) | @guntherrichdog (TikTok) | @SugarDoggyOfficial (YouTube)

PRESS CONTACTHouse of Gunther Media Teamhouseofguntherbusiness@gmail.com(+1) 786 306 7742

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