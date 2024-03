NetBet in collaborazione con AGS

ROME, March 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia è felice di annunciare una nuova collaborazione con AGS. Questa nuova unione metterà tutti i migliori giochi AGS a disposizione degli utenti italiani di NetBet.

Il fornitore con sede nel Nevada offre slot machine di classe II e III, oltre a soluzioni hardware, giochi da tavolo e servizi interattivi. In quanto leader del mercato del settore, la collaborazione con AGS rappresenta un passo fondamentale per entrambe le società.

NetBet Italia vanta partnership con tutti i migliori fornitori del mercato per offrire ai propri utenti la miglior esperienza di gioco possibile. Con l’aggiunta dell’ennesimo provider di spessore, NetBet si afferma nuovamente tra i migliori casinò online in circolazione.

La PR manager di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto a AGS, uno dei fornitori che da tempo speravamo di aggiungere alla famiglia di NetBet Italia. Non vediamo l’ora che questa partnership possa dare i suoi frutti e che tutti i nostri utenti possano usufruire alcune delle proposte più interessanti di AGS!”

Tra i giochi più conosciuti del fornitore troviamo Capital Gains, Blazing Luck e Bonanza Blast, famosi per la loro grafica rivoluzionaria, le musiche di sottofondo, e alcune funzionalità tra le più all’avanguardia.

I nostri utenti potranno accedere a questi giochi AGS attraverso la piattaforma online di NetBet Italia.

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it

Informazioni su AGS

AGS è un'azienda internazionale incentrata sulla creazione di un mix diversificato di giochi divertenti per ogni tipo di utente. Le nostre radici sono saldamente piantate nel mercato del gioco nativo americano di classe II, con una cultura costruita attorno alle esigenze dei giocatori. La nostra crescita esponenziale ci ha permesso di diventare un fornitore leader del mercato dei giochi commerciali all-inclusive. Grazie a slot machine di classe II e III ad alte prestazioni, un ampio portafoglio di giochi da tavolo, piattaforme e contenuti di gioco utilizzabili con denaro, soluzioni di casinò sociale altamente valutate per operatori e giocatori e a un servizio di assistenza di prim'ordine, ASG offre una proposta di valore ineguagliabile a tutti i nostri partner di casinò. Per saperne di più: www.playags.com.

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l'accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it