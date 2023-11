NetBet Italia e ELK Studios uniscono le loro forze

NetBet Italia offrirà i giochi selezionati di ELK Studio

ROME, Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, uno dei principali operatori di gioco d'azzardo online, è entusiasta di annunciare la sua recente partnership con ELK Studios, uno dei principali sviluppatori di giochi a livello internazionale. Questa collaborazione porterà una serie di giochi da casinò tra i più stimolanti e innovativi sul mercato italiano, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco degli esigenti utenti di NetBet Italia.

Nell'ambito di questa entusiasmante partnership, NetBet Italia offrirà ai giocatori l'accesso a un'ampia gamma di giochi di alto livello firmati ELK Studios, tra cui gli attesissimi titoli Pirots, Tropicool 2 e Book of Toro. Queste slot sono note per le loro caratteristiche di gioco innovative, la grafica straordinaria e le soundtrack coinvolgenti, che garantiscono un'esperienza di gioco senza pari per tutti i giocatori.

NetBet Italia ha costantemente dimostrato il proprio impegno nel fornire il miglior intrattenimento iGaming, mentre ELK Studios è rinomata per essere leader nello sviluppo di giochi in un settore altamente competitivo. Stringendo questa alleanza, le due società mirano a portare a tutti i giocatori italiani sessioni di gioco online indimenticabili.

La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: "ELK Studios è un fornitore di giochi famosissimo sul mercato e siamo entusiasti di poter includere le sue slot nella nostra collezione. I nostri giocatori potranno finalmente godere dei titoli dinamici e divertenti per i quali ELK è ben nota".

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it.

Informazioni su NetBet.itNetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l'accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it