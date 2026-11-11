ROMA, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oltre 700 anni dopo che Marco Polo portò in Italia i racconti del Jiangnan cinese, un nuovo dialogo tra due antiche civiltà è stato acceso dallo sport. Il 14 settembre si è svolto a Roma l'evento di comunicazione internazionale « QUANDO IL "SU CHAO" INCONTRA IL MONDO ».

https://youtu.be/8mWY0LviV_A

Promosso dall'Ufficio Stampa del Governo Popolare della Provincia del Jiangsu e organizzato dal Modern Express, l'evento ha presentato il "SU CHAO" (la lega calcistica interurbana del Jiangsu), un torneo di calcio amatoriale urbano in rapida crescita. Zhou Zhou, in rappresentanza dell'Ambasciata della Cina in Italia, ha osservato che il torneo riflette perfettamente lo spirito competitivo e la vitalità urbana della Cina moderna.

Zheng Chunping, direttrice del Modern Express, ha sottolineato le profonde connessioni storiche tra le due regioni. Ha ricordato che oltre 400 anni fa il gesuita italiano Matteo Ricci tradusse testi occidentali a Nanchino. « Suzhou e Venezia, Nanchino e Firenze sono intrinsecamente unite dall'acqua e dalla cultura », ha osservato, esprimendo l'auspicio che il calcio possa ora aiutare il mondo a conoscere meglio il Jiangsu moderno.

https://youtube.com/shorts/tVcZlCtNcRI?si=k_JOxc5-AJUJ6TcbI professionisti italiani dello sport hanno accolto calorosamente questa visione. David Bisceglia, responsabile dello sviluppo giovanile in Asia della squadra ufficiale di calcio a 5 dell'AS Roma, ha condiviso il suo legame di 36 anni con la Cina. Attualmente impegnato nello sviluppo di accademie di calcio giovanile a Tianjin per bambini dai 5 ai 12 anni, ha sottolineato che lo sport crea un valore emotivo e commerciale senza pari, esprimendo un forte interesse a esplorare partnership nel Jiangsu nei settori della riabilitazione sportiva e della formazione.

https://youtube.com/shorts/LpgktFNZ67w?si=fzRsbMouwKhKatrB

Anche il ruolo dei media nella comunicazione sportiva è stato un tema centrale. Roberto Rossi, vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, ha raccontato di come il confronto con i suoi sei nipoti lo aiuti a comprendere le preferenze delle generazioni più giovani, spostando l'attenzione verso le storie dei giocatori e la cultura dei tifosi piuttosto che sui soli risultati delle partite. Il giornalista veterano Mario Ciotti ha aggiunto che tali scambi culturali aiutano a presentare una Cina multidimensionale e autentica. La giornalista italiana Manuela Biancospino ha riassunto magnificamente il sentimento: « Diciamo sempre "Tutte le strade portano a Roma", ma oggi possiamo anche dire "Tutte le strade portano in Jiangsu". »

L'evento ha raggiunto una tappa significativa con la firma di un Memorandum d'Intesa (MoU) tra il Modern Express e Nouvelles E'europe Italia. Questa partnership mediatica strategica faciliterà una cooperazione più approfondita, affinché storie sempre più avvincenti dello sport amatoriale cinese e dello sviluppo urbano raggiungano il pubblico europeo. Attraverso il linguaggio universale del calcio, due nazioni che condividono civiltà millenarie continuano il loro dialogo duraturo.

Contatto: Bear Chris, bearchris@xdkb.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale Globenewswire.