Robinhood Crypto lancia servizi di staking in Europa con app localizzate

I nuovi clienti di Robinhood Crypto in Europa otterranno anche un bonus del 10% sui loro acquisti netti nei primi 30 giorni di utilizzo della piattaforma

MENLO PARK, California, May 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oggi Robinhood Crypto ha annunciato una serie di novità dedicate specificamente ai suoi clienti in Europa che includono servizi di staking, app localizzate, ricompense in criptovalute per nuovi clienti e moduli di Learn & Earn aggiornati. Tali novità mirano ad aumentare l’accessibilità, migliorare l’esperienza utente e rafforzare il nostro impegno verso gli investitori in criptovalute in Europa.

“Dopo il lancio alla fine dello scorso anno, i nostri clienti in Europa ci hanno fatto sapere inequivocabilmente che desiderano un’app in grado di fornire supporto in lingua locale e prodotti capaci di aiutarli a ottenere più profitti passivi”, ha spiegato Johann Kerbrat, VP e GM di Robinhood Crypto. “Robinhood Crypto è già una delle piattaforme di trading più convenienti sul mercato, dotata di un’interfaccia semplice da utilizzare e che comprende anche contenuti didattici e informativi per i clienti. La notizia di oggi rappresenta un significativo passo avanti verso la nostra mission: offrire ai clienti un’esperienza più personalizzata con la nostra app per soddisfare le loro esigenze specifiche e assisterli in tutte le operazioni finanziarie”.

Scopri il potere dello staking A partire da oggi, lanceremo sul mercato il nostro primo prodotto in assoluto per lo staking di criptovalute disponibile esclusivamente per i nostri clienti in Europa. D’ora in poi, i clienti di Robinhood Crypto potranno gestire le loro posizioni in Solana (SOL) direttamente, tramite un’app che combina la possibilità di ottenere ricompense con la flessibilità di poter svincolare le posizioni in qualsiasi momento.

Aumenta i tuoi guadagni A partire da oggi, i nuovi clienti possono ottenere un bonus del 10% sui loro acquisti netti nei primi 30 giorni di utilizzo della piattaforma.* Il bonus sarà liquidato in USDC. Questa iniziativa fa parte della nostra strategia per attirare nuovi utenti e migliorare il loro viaggio nel mondo degli investimenti in criptovalute.

Esperienza localizzata, su misura per te Per servire ancora meglio i nostri clienti, nelle prossime settimane inizieremo a lanciare versioni dell’app Robinhood Crypto in lingua locale; cominceremo con gli utenti in Italia, Polonia e Lituania. Una volta che l’app sarà disponibile in questi Paesi, i clienti potranno vivere la propria esperienza utente in lingua locale; questo renderà la ricerca degli investimenti e la gestione degli ordini più semplice e infonderà ai clienti maggiore sicurezza.

Amplia la tua conoscenza delle criptovalute con Learn & Earn La conoscenza è potere, soprattutto nel mondo degli asset digitali. È per questo motivo che Robinhood Crypto ha creato una serie di moduli Learn & Earn dedicati ad AVAX, BTC e USDC. I moduli Learn & Earn sono personalizzati per aiutare i clienti a comprendere meglio le diverse criptovalute, aumentando così i loro guadagni. Questi moduli didattici presto saranno disponibili in svariate lingue, tra cui italiano, polacco e lituano.

Robinhood Crypto lavora costantemente per migliorare l’esperienza della propria app e per assicurarsi che le funzioni e le caratteristiche che offre siano quelle che i clienti desiderano. Dal lancio di dicembre, ecco cosa abbiamo visto e sentito dai nostri clienti:*

Informazioni su Robinhood CryptoGrazie alla presenza di Robinhood Crypto in Europa, i clienti investono in criptovalute che Robinhood conserva in modo sicuro per loro. Gli utenti possono acquistare e vendere oltre 30 criptovalute, monitorarne in tempo reale i prezzi e accedere a grafici e informazioni che li aiutano a perfezionare la loro strategia di trading. Inoltre, possono consultare approfondimenti sui diversi asset digitali, creare watchlist e leggere le ultime novità direttamente dall’app.

Per saperne di più su Robinhood Crypto in Europa, ti invitiamo a visitare Robinhood.com o il nostro Help Center.

Termini e condizioni: *Ricompensa massima di €500 per cliente. Il cliente deve conservare il valore della ricompensa per 180 giorni. La disponibilità è limitata ad alcune giurisdizioni ed è soggetta a modifiche. Si applicano altri termini .

*Informazioni basate su dati interni di Robinhood e su ricerche sul campo condotte con la partecipazione di clienti di Robinhood Crypto nell’Unione europea.

I mercati delle criptovalute sono estremamente volatili e gli investimenti in criptovalute possono portare alla perdita dell’intero asset. Le criptovalute non hanno corso legale, non sono sostenute da nessuno stato, né sono protette da alcun sistema di indennizzo.

I servizi relativi alle criptovalute sono offerti ai clienti idonei tramite un account aperto con Robinhood Europe, UAB (numero di iscrizione al registro delle imprese 306377915), con sede legale presso Mėsinių 5, LT-01133 Vilnius, Lituania (“RHEC”). RHEC è registrata ai sensi dei requisiti normativi della Repubblica di Lituania come operatore di scambio di valute virtuali e operatore di portafogli di valute virtuali di deposito. RHEC è soggetta al controllo del Lithuanian Financial Crime Investigation Service con la supervisione del Ministero degli interni della Repubblica di Lituania. RHEC è registrata con il numero RDWW-1076 nel registro delle attività con valute virtuali, tenuto dal Director of the Tax Administration Chamber a Katowice, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e contro il terrorismo applicabile in Polonia. RHEC è registrata anche ai sensi dei requisiti legali della Repubblica italiana nella sezione speciale del Registro dei Cambiavalute (prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale) gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) al n. PSV153. RHEC è tenuta al rispetto dei requisiti e degli obblighi applicabili nella Repubblica italiana ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2007 concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e, a tale scopo, è soggetta alla supervisione dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia.

Robinhood, 85 Willow Road, Menlo Park, CA 94025.

© 2024 Robinhood. Tutti i diritti riservati.

3573105

Foto a corredo di questo comunicato stampa sono disponibili all'indirizzo

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3f8e68d-c0b3-4ac5-b632-cdca01de2f6d/it

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99beb5a2-7165-483b-adc9-04a44934259a/it