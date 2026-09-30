Sekoia Elevate rende concreta la difesa informatica autonoma: dai dati di sicurezza al verdetto in 99 secondi

Dopo oltre 425.000 indagini autonome durante l’accesso anticipato, Elevate trasforma gli alert in verdetti documentati e verificabili in sede di audit, che gli analisti possono esaminare, contestare e supervisionare.

PARIGI, Francia, 30 settembre 2026: Sekoia, l’azienda europea di cybersicurezza agentica, annuncia oggi la disponibilità generale di Sekoia Elevate, il livello di IA agentica della sua piattaforma SOC autonoma. Gli agenti IA di Elevate analizzano gli alert dall’inizio alla fine, direttamente a partire dai dati di sicurezza dei clienti. Forniscono un verdetto verificabile in sede di audit in 99 secondi in media, supportato da una registrazione tracciabile di ogni query e di ogni evidenza. Con Elevate, l'alert non è più una richiesta di lavoro umano. Le macchine svolgono rapidamente il lavoro di indagine, mentre i team di sicurezza mantengono la governance e il controllo sulle decisioni finali.

Da vent’anni, gli strumenti di sicurezza producono alert sempre migliori e i team SOC sono cresciuti per gestirli. Con l’aumento della telemetria e l’adozione dell’IA da parte degli attaccanti, questo modello raggiunge i propri limiti. Per ogni caso, gli agenti di Elevate raccolgono e correlano log grezzi, rilevamenti, threat intelligence, runbook e contesto di risposta. Si fanno così carico del lavoro manuale di preparazione che assorbe il tempo degli analisti, consentendo ai team di sicurezza di applicare le proprie competenze dove servono a proteggere l’azienda, mantenendo il controllo.

Dall’accesso anticipato alla disponibilità generale

Elevate raggiunge la disponibilità generale dopo un programma di accesso anticipato condotto in ambienti di produzione reali. Durante questa fase, la soluzione è stata distribuita a oltre 2.000 clienti e a centinaia di analisti SOC e ha completato più di 425.000 indagini autonome, correlando le evidenze provenienti da tutte le fonti di dati connesse. Importanti fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) in Europa e negli Stati Uniti riportano indagini fino a cinque volte più rapide, insieme a un’analisi delle minacce più approfondita e uniforme.

Indagini che gli analisti possono esaminare e mettere in discussione

La trasparenza è parte integrante di ogni indagine. Elevate registra le query eseguite dai suoi agenti e le prove a sostegno di ogni risultato. Gli analisti possono così comprendere come si è arrivati a un verdetto, quali evidenze lo supportano e quali aspetti possono richiedere un ulteriore esame. Possono esaminare, correggere o sostituire qualsiasi conclusione, e ogni modifica viene registrata per la successiva revisione degli incidenti e per gli audit. Ogni indagine validata o corretta arricchisce inoltre il contesto disponibile per quella successiva.

La difesa informatica autonoma richiede un sistema, non solo un modello

Elevate si basa sulle risorse che Sekoia sviluppa da anni: threat intelligence proprietaria, infrastruttura per i dati di sicurezza, integrazioni avanzate e flussi di indagine in migliaia di ambienti di produzione. La piattaforma è indipendente dai modelli e seleziona quello più adatto a ogni attività. Aperta per progettazione, opera con gli strumenti di sicurezza già presenti nell’ambiente del cliente.

«L’economia degli alert sta volgendo al termine», afferma Freddy Milesi, CEO di Sekoia. «Il solo modello non costituisce un vantaggio competitivo duraturo. Ciò che rende efficace un agente nel SOC è il sistema che lo circonda: threat intelligence, contesto del cliente, memoria e capacità di agire. Elevate porta questo sistema in produzione, offrendo una difesa informatica autonoma, indipendente da un particolare insieme di tecnologie o da un singolo modello.»

«Elevate trasforma il ruolo dell’analista, dalla raccolta dei dati alla presa di decisioni», dichiara Georges Bossert, Chief Technology and Product Officer di Sekoia. «I nostri agenti svolgono tutto il lavoro preparatorio a partire dai dati grezzi e spiegano ogni passaggio. I team di sicurezza possono così concentrarsi sulle decisioni che proteggono l’azienda, mantenendo il controllo del processo.»

Per maggiori informazioni su Sekoia Elevate: https://www.sekoia.com/platform/elevate

Informazioni su Sekoia

Sekoia è l’azienda europea di cybersicurezza agentica che sviluppa la difesa informatica autonoma per l’era dell’IA. La sua piattaforma di sicurezza autonoma collega threat intelligence, contesto del cliente, memoria delle indagini, modelli di IA, competenze di sicurezza e azioni di risposta. Le macchine possono così condurre indagini e agire su larga scala, mentre i team di sicurezza definiscono obiettivi, policy e controlli. Aperta e indipendente per progettazione, la piattaforma funziona con qualsiasi insieme di strumenti di sicurezza, qualsiasi modello e qualsiasi ambiente di distribuzione. Dalle piccole e medie imprese supportate dagli MSSP alle aziende Fortune 2000, Sekoia rende la difesa avanzata accessibile a tutti. www.sekoia.com

Contatto stampa

Arnaud Dechoux, media@sekoia.com

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