TerraMaster Lancia il NAS a Quattro Alloggiamenti F4-425: Inizia un Nuovo Capitolo nelle Prestazioni per l'Archiviazione Domestica con Intel x86

SHENZHEN, China, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TerraMaster, leader globale nell'innovazione nel campo delle unità di archiviazione di rete (NAS), lancia il NAS a quattro alloggiamenti F4-425, progettato come un centro di intrattenimento e archiviazione ad alte prestazioni per la casa digitale moderna. Come versione migliorata dell'F4-212, l'F4-425 si allontana dall'architettura ARM. Anche nel suo NAS domestico entry-level, utilizza un potente processore Intel x86, offrendo un miglioramento delle prestazioni fino al 40% rispetto ai prodotti ARM simili.

Passa da ARM e sperimenta prestazioni superiori.L'F4-425, alimentato dal processore quad-core Intel N5095 e 4 GB di RAM DDR, offre un incremento delle prestazioni del 40% rispetto ai dispositivi basati su ARM, gestendo senza sforzo la transcodifica 4K e il multitasking. La sua porta 2.5GbE raggiunge velocità di trasferimento fino a 283 MB/s.

L'hub per la casa digitale che supera le aspettative • Album Intelligente IA, Gestione dei Ricordi con un Clic: L'"Album Foto" IA utilizza algoritmi di IA locali per identificare automaticamente volti, animali domestici e scene nelle foto.

• Home Theater, Intrattenimento di Altissimo Livello: Con supporto alla decodifica hardware 4K H.265 e compatibilità con i protocolli Plex, Emby, Jellyfin e uPnP/DLNA, l'F4-425 trasforma il tuo soggiorno in un teatro privato.

• Backup sicuro, dati senza pre occupazioni: TerraSync e CloudSync abilitano la sincronizzazione senza soluzione di continuità tra PC, Mac e telefoni cellulari con archiviazione cloud. Dotati del modulo di sicurezza SPC, autenticazione a due fattori OTP, crittografia TLS a 256 bit e isolamento sicuro.

• Integrato in profondità nella casa digitale: L'F4-425 è l'hub digitale della smart home, collaborando con il tuo telefono per cercare foto e video. Il suo media server offre un'ampia compatibilità, creando un'esperienza di intrattenimento condiviso in tutta la casa.

Design Accurato, Conveniente e PraticoTNAS Mobile supporta l'inizializzazione, il backup e l'accesso remoto con un tocco da mobile. Il vano drive Push-Lock senza utensili consente la sostituzione delle unità in soli 10 secondi.

Informazioni su TerraMasterTerraMaster è un marchio professionale focalizzato su soluzioni di archiviazione innovative per case, attività commerciali e aziende. Con un impegno verso prestazioni, affidabilità e design user-friendly, TerraMaster offre prodotti NAS e DAS all'avanguardia per soddisfare diverse esigenze di archiviazione.

