WAIC 2025 si terrà a Shanghai, e metterà in mostra la leadership tecnologica della Cina

SHANGHAI, July 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'ottava edizione della World Artificial Intelligence Conference (WAIC 2025) si terrà a Shanghai dal 26 al 28 luglio 2025. All'insegna del tema "Solidarietà globale nell'era dell'IA", la conferenza riunirà esperti internazionali, leader del settore e policymaker per esplorare lo sviluppo futuro della tecnologia IA e i quadri di governance globale.

La conferenza ha attirato oltre 800 espositori cinesi e internazionali che presenteranno oltre 3.000 prodotti. Tra i partecipanti figurano rappresentanti di oltre 30 paesi, tra cui 12 vincitori di prestigiosi premi come il Premio Turing e il Premio Nobel, oltre 80 accademici cinesi e internazionali e delegati di organismi internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organization). Inoltre, un vincitore del Premio Turing terrà un discorso dal titolo "L'Era dell'esperienza". I giovani scienziati avranno inoltre l'opportunità di acquisire visibilità internazionale attraverso i premi SAIL, gli Outstanding Youth Paper Awards e la BPAA Global Algorithm Competition.

Sono state allestiti in totale 4 padiglioni espositivi: H1 dedicato alle tecnologie di base, H2 alle applicazioni industriali, H3 ai dispositivi intelligenti e H4 alla connettività dell'ecosistema. In questo modo si forma un "Corridoio delle capacità di IA" che riunisce algoritmi e modelli, integrazione di scenari multipli, collaborazione con l'IA incorporata e soluzioni tecnologiche per rispondere alle esigenze. I quattro padiglioni espositivi formano insieme un "Corridoio delle capacità di IA": il padiglione delle tecnologie di base presenta elementi fondamentali come modelli linguistici di grandi dimensioni, microprocessori e piattaforme di dati, riflettendo il percorso evolutivo dell'IA; il padiglione delle applicazioni industriali mette in evidenza l'integrazione guidata dall'IA in settori chiave come la guida intelligente, le smart city, la tecnofinanza e la nuova industrializzazione; inoltre, il padiglione dei dispositivi intelligenti integra robot umanoidi, hardware e sistemi autonomi per risolvere le sfide del mondo reale al di là delle presentazioni teoriche; infine, il padiglione della connettività ecosistemica mette in contatto startup e investitori attraverso un ecosistema di finanziamento a ciclo chiuso, accelerando la commercializzazione con il collegamento di risultati, domanda di mercato, corrispondenza degli ordini e allocazione delle risorse per completare l'ultima fase della commercializzazione.

In qualità di polo leader dell'industria cinese dell'IA, Shanghai ha registrato un fatturato superiore a 118 miliardi di yuan nel primo trimestre del 2025, con un bacino di talenti pari a un terzo del totale nazionale. Sfruttando le risorse della città, WAIC creerà un percorso esperienziale intelligente denominato "WAIC City Walk", che mostrerà l'applicazione di nuove tecnologie come l'uso di droni per gli spostamenti di persone all'interno delle città, e l'economia a bassa quota in contesti che comprendono servizi di vita quotidiana, trasporti urbani ed ecosistemi industriali.

Il WAIC ha lanciato sistematicamente quattro marchi secondari, formando un ecosistema a ciclo chiuso incentrato sui quattro percorsi di "incubazione dell'innovazione, collegamento industriale, leadership di pensiero e formazione dei giovani", dimostrando l'espansione approfondita delle funzioni del WAIC e la sua caratteristica di piattaforma di co-creazione. Tra questi, WAIC Future Tech accelera l'incontro delle risorse per l'innovazione, WAIC CONNECT sblocca le reali esigenze commerciali, WAIC UP! co-crea le coordinate ideologiche dell'era dell'IA e WAIC Young stimola il potenziale scientifico e tecnologico dei giovani.

WAIC 2025 non è solo una vetrina tecnologica, ma anche un forum di dialogo globale per la governance dell'IA. La conferenza pubblicherà il Quadro di impegno cinese per la sicurezza dell'IA (China AI Safety Commitment Framework), con l'obiettivo di bilanciare l'innovazione tecnologica con la governance del rischio e rafforzare il consenso internazionale sulla collaborazione. Concentrandosi su "incubazione di idee, esposizione tecnologica, sinergia industriale e deliberazione normativa", il WAIC di quest'anno offrirà una "soluzione cinese" per plasmare collettivamente un futuro intelligente.

