Welcome, Future. Sistema endoscopico ELUXEO® 8000

FUJIFILM dà il benvenuto a una nuova era di possibilità per l’endoscopia

RATINGEN, Germania, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il team FUJIFILM Healthcare Europe è entusiasta di annunciare l’uscita in Europa di ELUXEO® 8000*, il nostro nuovo sistema endoscopico avanzato che include nuove capacità terapeutiche, gestione del flusso di lavoro e migliore qualità delle immagini. Si tratta della prima di un’intera serie di innovazioni fresche e imminenti che verranno presentate nell’ambito dell’iniziativa “WELCOME, FUTURE”.

“Siamo lieti di annunciare l’uscita della nostra nuova piattaforma per l’endoscopia e di una serie di innovazioni a sostegno dell’importante lavoro degli endoscopisti in tutta Europa. Siamo ansiosi di ricevere il prezioso feedback dei nostri clienti nel corso del lavoro congiunto per rafforzare il futuro della tecnologia endoscopica.”

- Takemasa Kojima, Amministratore delegato di FUJIFILM Healthcare Europe

WELCOME, FUTURE. Grazie alle nostre competenze nel campo dell’ingegneria, alle nostre abilità e agli oltre 90 anni di esperienza nel campo dell’imaging, stiamo ridefinendo le possibilità nel campo dell’endoscopia, dando così il benvenuto a una nuova era di possibilità per EndoSolutions. Il team FUJIFILM Healthcare ha sviluppato una serie di nuove tecnologie progettate per trasformare il percorso endoscopico, dallo screening al trattamento. Nei prossimi 2 anni, queste tecnologie saranno poi disponibile in più fasi.

NUOVE CAPACITÀ TERAPEUTICHE - IL SISTEMA DI ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000Nel campo dei trattamenti avanzati, l’ELUXEO® 8000 pone l’attenzione su nuove possibilità. La nuova modalità ACI (“Amber-Red Color Imaging”) non solo rivela possibili sanguinamenti, ma può anche risultare utile durante il trattamento endoscopico mini-invasivo del terzo spazio. Gli studi sono ancora in corso con la comunità endoscopica. Tuttavia, il feedback iniziale degli esperti internazionali ha suggerito che la modalità ACI fornisce una migliore visibilità dei diversi strati durante le procedure e, pertanto, potrebbe aiutare gli endoscopisti a prevenire il sanguinamento, come specificato nei loro commenti qui di seguito:

“Penso che la funzione (ACI) per identificare il piano muscolare rispetto a quello sottomucoso consenta di mantenere il piano giusto per tutto il tempo e renda l’ESD più sicura e veloce. Ciò ridurrà la curva di apprendimento dei principianti e renderà l’ESD più disponibile su ampia scala”. - Professore Pradeep Bhandari MBBS, MD, DRCP, Professore di Gastroenterologia, Portsmouth Hospitals University NHS Trust

“L’ACI rappresenta un significativo passo avanti nelle funzionalità offerte dagli endoscopi Fujifilm. È molto utile non solo per il terzo spazio, ma in generale per procedure terapeutiche avanzate... E l’ACI è ancora più importante in questa situazione, perché enfatizza i dettagli e il contrasto tra mucosa, sottomucosa, muscolo, permettendo inoltre un’ottima vasodilatazione; questa caratteristica dell’ACI è molto rilevante dal punto di vista clinico, dell’esito e della sicurezza”. - Professor Alessandro Repici, Direttore del Reparto di Endoscopia Digestiva di Humanitas Research Hospital, Milano, Italia “Credo che l’aggiunta dell’ACI sia fondamentale per la terapia perché consente, ad esempio, agli esperti di resezione tissutale, ESD, di eseguire la procedura in maniera più veloce, mantenendo un profilo di sicurezza simile grazie alle caratteristiche ottiche di riconoscimento del piano e di gestione preventiva del sanguinamento.” - Dott. David J. Tate MA, MBBS, MRCP, Endoscopista interventista e Gastroenterologo, Ghent University Hospital, Belgium, Belgio

GESTIONE DEL FLUSSO DI LAVORO - SISTEMA DI ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000Con un’attenzione particolare all’efficienza del flusso di lavoro, ELUXEO® 8000 è stato progettato per rendere il flusso di lavoro clinico quotidiano dei medici più semplice e produttivo. Gli strumenti di gestione del flusso di lavoro inclusi nella nuova soluzione mirano a fornire una migliore fruizione tramite sistemi connessi e integrazione dei dati. Nel corso delle procedure, ad esempio, sarebbe possibile prevenire la doppia insufflazione accidentale di aria e CO 2 ** o attivare l’irrigazione con acqua attraverso la semplice attivazione di un pulsante.

OPERAZIONE TRAMITE TABLET TOUCHSCREEN - SISTEMA DI ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000Una straordinaria novità di questa versione è rappresentata da un tablet opzionale touch screen da 15 pollici, dotato di un’interfaccia intuitiva progettata per consentire un utilizzo più intuitivo del processore. Grazie a questa soluzione, i medici possono registrare immagini e video compatibili con DICOM a scopo di documentazione. FUJIFILM ha pianificato il continuo sviluppo di questo prodotto per migliorare ulteriormente la connettività e la capacità di raccogliere informazioni intelligenti.

UNIRE LE IMMAGINI A RAGGI X E GLI ULTRASUONI - SISTEMA DI ENDOSCOPIA ELUXEO® 8000In FUJIFILM, crediamo nell’utilizzo delle nostre conoscenze e competenze interfunzionali per migliorare continuamente le soluzioni dedicate all’assistenza sanitaria. In qualità di esperti di imaging, abbiamo tratto ispirazione da aree di diagnostica alternative all’interno del nostro portafoglio affinché potessimo trasformare le nostre future soluzioni di endoscopia. Unendo le capacità dei raggi X e degli ultrasuoni, la qualità dell’imaging di ELUXEO® 8000 è stata elevata a un nuovo standard. L’unione della nostra tecnologia all’avanguardia di tripla riduzione del rumore (3NR), provenienti da speciali tecnologie di imaging, e della gamma dinamica estesa ha portato a una migliore nitidezza e a una maggiore ottimizzazione della luminosità, sia nel campo vicino e sia in quello lontano.

Grazie all’ultimo sensore CMOS e all’uscita in 4K, la combinazione di ELUXEO® 8000 con i nuovi endoscopi della serie 800 consente di ottenere immagini endoscopiche più pulite e luminose.

“La serie Eluxeo 8000 è un nuovo processore straordinario che offre una diagnostica imaging migliore, creata su misura per essere avanzata e a colori; è all’avanguardia e utilizza una tecnica a luce blu, collaudata sia per il rilevamento che per la caratterizzazione; si presta anche molto bene alla diagnostica in 4K ad altissima definizione tramite l’utilizzo di chip CMOS; insomma, l’ACI più impressionante progettato per l’endoscopia del terzo spazio.”

- Prof. Edward John Despott MD FRCP FJGES MD(Res), Consulente Endoscopista Interventista e Gastroenterologo, The Royal Free London e The Wellington Hospital

* Nome del prodotto Processore ELUXEO® 8000: EP-8000

** Questa funzione richiede il nostro Insufflatore GW-100 CO 2 certificato MDR.

Fujifilm, orgogliosamente al vostro fianco In qualità di leader globale da oltre 90 anni nel settore sanitario e dell’imaging, le innovative soluzioni Fujifilm per l’endoscopia sono progettate per migliorare l’accessibilità dei pazienti ai servizi sanitari, con diagnosi precoci e trattamenti medici che hanno un impatto positivo continuo sulla nostra società. Con le nostre conoscenze, la nostra passione e la nostra ispirazione, mettiamo i professionisti dell’endoscopia in condizione di fare la differenza nel loro lavoro quotidiano, migliorando la qualità della vita dei pazienti e contribuendo a una società più sana .

Insieme, arricchiamo la vita delle persone e regaliamo al mondo più sorrisi!

Proudly by your side, il team FUJIFILM Healthcare Europe

