Growth Zero: una nuova ricerca di Oxera rivela che conseguire emissioni nette nulle potrebbe sbloccare migliaia di miliardi di dollari di crescita economica per l'Europa

BRUXELLES, 18 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Oggi la società di consulenza in economia, finanza e scienza dei dati Oxera pubblica Growth Zero: Reframing net zero as a driver of growth (Crescita zero: reinquadrare le emissioni nette nulle come un fattore trainante della crescita), evidenziando come conseguire emissioni nette nulle potrebbe sbloccare un boom di crescita decennale per le economie europee.

Lo studio esplora quattro leve per raggiungere emissioni nette nulle in tutta l'UE e nel Regno Unito – regolamentazione, innovazione del settore privato, tariffazione del carbonio e politica fiscale – rivelando che pacchetti politici di decarbonizzazione rapida potrebbero sbloccare una crescita sostanziale per governi e imprese, raggiungendo allo stesso tempo emissioni nette nulle prima del 2050.

Risultati chiave

I risultati di Growth Zero si inseriscono nel contesto di un periodo sismico per la politica europea, con le recenti elezioni che indicano un quadro contrastante per la crescita verde in tutto il continente. Le elezioni parlamentari europee di giugno hanno riportato una rappresentanza ridotta di eurodeputati verdi, mentre il successo della campagna elettorale generale del partito laburista britannico ha posto la crescita verde al centro del piano per il paese. Con l'elettorato francese che segnala pure che l'ambiente rimane una priorità, Growth Zero dimostra che una rapida decarbonizzazione può essere una leva della crescita economica oltre a contribuire a mitigare l'impatto della crisi climatica.

Leva Growth Zero Data di emissioni nette nulle Incremento totale della crescita Tasso di crescita annuale Lavori annuali supportati Regolamento Sanzioni severe vengono imposte ai settori ad alteemissioni e le date di eliminazione progressiva vengono anticipate. 2046 (UE) 2044 (Regno Unito) € 6.100 mld (UE) £ 765 mld. (Regno Unito) 1,4% (UE) 1,3% (Regno Unito) 1,4 mln. (UE) 309.000 (Regno Unito) Innovazione nel settore privato L'attuazione su larga scala di nuove capacità di produzione basate su tecnologia verde accelera la transizione. 2047 (UE) 2044 (Regno Unito) € 5 mld (UE) £ 635 mld. (Regno Unito) 1,1% (UE) 1% (Regno Unito) 1,2 mln. (UE) 296.000 (Regno Unito) Prezzi del carbonio I prezzi del carbonio aumenteranno di circa il 30% in media su base annuanel 2020, dell'8,6% nel2030 e del 4-6% nel 2040. 2048 (UE) 2046 (Regno Unito) € 5.300 mld (UE) £ 555 mld. (Regno Unito) 1% (UE) 0,8% (Regno Unito) 1,3 mln. (UE) 213.000 (Regno Unito) Politica fiscale I sussidi per le tecnologie consolidate abasse emissioni di carbonio vengono potenziati, mentre le imposte vengono aumentate sulle industrie a elevato consumo di carbonio. 2047 (UE) 2045 (Regno Unito) € 5 mld (UE) £ 627 mld. (Regno Unito) 1,1% (UE) 1,1% (Regno Unito) 1,2 mln. (UE) 267.000 (Regno Unito)

Crescita verde per la Germania

Oltre a studiare il potenziale impatto delle misure di politica ambientale sull'intera economia dell'UE, Growth Zero ha anche esplorato l'impatto sulla Germania, la più grande economia del blocco. I recenti risultati delle elezioni europee hanno indicato che gli elettori tedeschi sono preoccupati per i costi e le conseguenze del conseguimento di emissioni nette nulle, ma lo studio mostra che una rapida transizione potrebbe sbloccare fino a 1.600 miliardi di euro di PIL per l'economia tedesca e sostenere tra 191.000 e 238.000 posti di lavoro ogni anno.

Il dottor Luis Correia da Silva, presidente e partner Oxera, ha dichiarato:

"L'azione per il clima richiede una rapida trasformazione in tutti i settori e nelle economie. Raggiungere emissioni nette nulle entro il 2050 non è solo necessario per una decarbonizzazione su vasta scala, ma rappresenta un'opportunità economica enorme. Come economisti, abbiamo il compito di comprendere e gestire i profondi cambiamenti economici necessari per raggiungere emissioni nette nulle. È chiaro che abbracciare la transizione a emissioni nette nulle non è solo un esercizio di costi; è un'opportunità di crescita. In un periodo di incertezza politica, la nostra ricerca rivela che politiche e azioni imprenditoriali decisive possono sbloccare una sostanziale crescita economica e la creazione di posti di lavoro, posizionando le emissioni nette nulle come la pietra angolare di economie resilienti e prospere".

Growth Zero: i benefici macroeconomici richiedono una visione microeconomica

Growth Zero utilizza un modello macroeconomico per studiare il potenziale impatto di quattro diverse leve – regolamentazione, innovazione del settore privato, tariffazione del carbonio e politica fiscale – per raggiungere emissioni nette nulle in Europa. Ciascuna leva rappresenta un percorso distinto verso le emissioni nette nulle, con una serie specifica di ipotesi politiche rilevanti applicate come "shock" a un modello macroeconomico per esaminarne l'impatto.

I risultati della modellazione macroeconomica sono stati combinati con gli approfondimenti microeconomici degli esperti Oxera per aiutare i leader aziendali a comprendere le potenziali implicazioni per la loro attività.

Informazioni su Growth Zero

Growth Zero è uno studio sulla leadership di pensiero condotto da Oxera, basato su una combinazione di modelli macroeconomici e approfondimenti microeconomici, che esplora quattro ipotetiche leve ciascuna delle quali rappresenta un possibile percorso economico per raggiungere emissioni nette nulle entro il 2050, riformulando questo obiettivo come un motore di crescita. Lo studio dimostra che l'amplificazione degli interventi politici chiave e dei meccanismi di mercato potrebbe raggiungere l'obiettivo di emissioni nette nulle più velocemente e favorire lo sviluppo economico. Confrontando ciascuna delle leve – tariffazione del carbonio, innovazione del settore privato, politica fiscale e regolamentazione – considera i modi più efficaci per decarbonizzare e mira a spostare il dibattito sulla trasformazione per concentrarsi sulle opportunità di crescita che emissioni nette nulle potrebbero offrire.

Informazioni su Oxera

Oxera è una società di consulenza economica, finanziaria e di scienza dei dati alla quale si rivolgono aziende, politici, regolatori e avvocati su qualsiasi questione economica connessa alla concorrenza, alla finanza o alla regolamentazione. Lo facciamo da oltre 40 anni, raccogliendo conoscenze approfondite e ad ampio spettro nei settori in cui siamo specializzati. Abbiamo una reputazione di credibilità e integrità tra coloro a cui forniamo consulenza e tra i principali responsabili delle decisioni come politici, entità normative e tribunali.

