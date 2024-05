Grubtech raccoglie 15 milioni di dollari

Guidati da Jahez Group, i fondi accelereranno l'espansione geografica in Arabia Saudita, Europa e Regno Unito

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 28 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Grubtech, una delle principali piattaforme di integrazione SaaS e commercio unificato che supporta le aziende di F&B e Quick Commerce, ha annunciato di aver raccolto 15 milioni di dollari come parte del suo round di finanziamento di Serie B e dell'estensione del round di Serie A. Il round di serie B è stato guidato dalla divisione VC di Jahez Group, uno dei principali mercati online di prodotti alimentari e commercio rapido quotato in Arabia Saudita, con la partecipazione degli investitori esistenti Addition e Oryx Fund, il fondo dedicato dell'area MENA di Hambro Perks.

Grubtech è stata fondata nel 2019 per colmare il divario in termini di soluzioni tecnologiche del settore F&B per le operazioni omnicanale. La sua soluzione di punta, gOnline, fornisce agli utenti un vero motore di commercio unificato integrando un'ampia gamma di canali per ordini online e in negozio in sistemi downstream come POS, ERP, inventario, logistica di terze parti e soluzioni di fidelizzazione. Grubtech offre anche soluzioni per semplificare le operazioni in negozio, l'evasione degli ordini e l'analisi dei dati basata sull'intelligenza artificiale.

La base clienti di Grubtech, distribuita in 18 mercati, si è evoluta oltre il settore F&B per includere altri leader di categorie di commercio rapido, come generi alimentari e farmacie. La società prevede di utilizzare i proventi per accelerare l'espansione geografica e aprire uffici in Arabia Saudita, Europa e Regno Unito.

"Le vendite di prodotti alimentari e bevande online e del commercio rapido continuano a crescere a ritmo elevato. I nostri prodotti consentono ai nostri clienti di continuare a utilizzare elementi della loro infrastruttura tecnologica, come un POS, adottando al tempo stesso nuovi canali di vendita e soluzioni digitali senza difficoltà, eliminando le barriere tra operazioni e dati ", ha affermato Mohamed Al Fayed, cofondatore e CEO di Grubtech. "Siamo entusiasti di continuare a spingerci verso diversi mercati in cui abbiamo identificato una forte domanda e un potenziale di crescita."

Attraverso le soluzioni Grubtech, i clienti sono in grado di aumentare sostanzialmente i volumi di vendita su più canali, migliorando al tempo stesso i tempi di evasione e accedendo a un elevato volume di dati in tempo reale accessibili per il processo decisionale operativo e strategico. Dopo aver adottato le soluzioni di Grubtech, gli operatori possono facilmente raddoppiare le vendite per metro quadrato e migliorare la velocità del servizio del 25%, risparmiando sulle spese operative e riducendo gli sprechi.

Abdulaziz Alhouti, Chief Investment Officer del Gruppo Jahez, ha dichiarato: "Dopo aver investito in molteplici soluzioni tecnologiche nel settore F&B e di commercio rapido, abbiamo constatato in prima persona il valore della piattaforma di integrazione di Grubtech per la nostra base di rivenditori. Siamo entusiasti di sostenere il team di Grubtech mentre continua a innovare con nuovi prodotti e ad espandersi in nuove aree geografiche."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2421654/Grubtech.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/grubtech-raccoglie-15-milioni-di-dollari-302155943.html