Hach lancia l'NH6000sc: il futuro dell'analisi dell'ammonio con un'efficienza senza pari

DÜSSELDORF, Germania, 6 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Oggi Hach lancia sul mercato europeo l'analizzatore di ammonio NH6000sc, dotato dell'affidabile tecnologia GSE (Gas Sensing Electrode) e in grado di garantire sei mesi di funzionamento ininterrotto con un consumo di reagenti inferiore del 30%. Progettato per aumentare l'efficienza operativa e ridurre le esigenze di manutenzione, l'NH6000sc presenta un design elegante e moderno con spie ben visibili e una costruzione robusta. I flussi di lavoro di manutenzione semplificati riducono i punti di contatto con l'operatore fino al 67%, richiedendo solo due attività di manutenzione all'anno, migliorando l'usabilità e stabilendo un nuovo standard globale per il monitoraggio dell'ammonio.

L'NH6000sc rappresenta una svolta nell'analisi dell'ammonio, offrendo efficienza e valore senza pari. Con una manutenzione ridotta del 50% rispetto alle generazioni precedenti e caratteristiche innovative come il campionamento istantaneo per confronti di laboratorio, ridefinisce la semplicità operativa. La taratura, la convalida e la pulizia automatiche garantiscono dati precisi, mentre la diagnostica predittiva riduce al minimo i tempi di fermo. Inoltre l'NH6000sc vanta una durata del compressore più lunga, del 50%, per cui occorre sostituirlo ogni quattro anni anziché due, riducendo ulteriormente la manutenzione ordinaria.

I nuovi sistemi di filtrazione integrati FX610 e FX620, progettati per soddisfare le esigenze in evoluzione dei professionisti del trattamento dell'acqua, migliorano le prestazioni dell'NH6000sc. Il sistema FX610 è più leggero del 70% rispetto ai modelli precedenti, rendendo l'installazione e la manutenzione notevolmente più semplici, mentre il robusto modello FX620 è dotato di funzionalità avanzate di purificazione dell'aria e di rilevamento del flusso per garantire un funzionamento affidabile. Grazie a questi moduli di filtrazione integrati si ottengono i vantaggi di una configurazione semplificata, di una maggiore sicurezza nell'uso e di una fornitura affidabile di campioni, il che rende l'analizzatore un aggiornamento trasformativo per chi desidera ottimizzare l'efficienza e ridurre i problemi operativi nelle applicazioni municipali e industriali.

"L'NH6000sc rappresenta un vero progresso nell'analisi della qualità dell'acqua, risolvendo i principali problemi che i nostri clienti si trovano ad affrontare. Questa soluzione è progettata per far risparmiare tempo, prolungare i tempi di attività e migliorare la sicurezza durante il funzionamento, semplificando la conformità alle nuove normative e riducendo i punti di contatto durante la manutenzione. In combinazione con la nostra competenza nel servizio, è più di un analizzatore: è un partner affidabile ai fini dell'efficienza operativa." – Tom Bolling, Presidente di Hach

L'NH6000sc è non solo altamente funzionale, ma anche un esempio di progettazione innovativa della strumentazione. Per scoprire come questo analizzatore rivoluzionare le operazioni di monitoraggio della qualità dell'acqua visitare Hach.com.

Informazioni su Hach

Hach, azienda globale innovatrice specializzata nell'analisi delle acque, sviluppa strumentazioni e prodotti chimici affidabili e precisi che garantiscono la qualità dell'acqua per le persone in tutto il mondo. Hach migliora l'analisi dell'acqua tramite prodotti che offrono ai clienti soluzioni in diversi settori – municipale, alimentare, dell'energia e della produzione. Un'impresa del gruppo Veralto e quotata in borsa sin da ottobre 2023, Hach offre un ampio portafoglio di soluzioni per l'analisi delle acque e di trattamento differenziato delle acque che salvaguardano la qualità della risorsa più importante al mondo. Visitare www.Hach.com per saperne di più.

