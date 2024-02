Hitachi LG Data Storage presenta Tube T31: la chiavetta USB definitiva per gli appassionati di giochi su console di tutto il mondo

SEOUL, Corea del Sud, 28 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Hitachi LG Data Storage, il distributore globale di SK hynix, ha recentemente presentato "Tube T31", un nuovo dispositivo USB SSD di tipo stick, in Giappone e Corea. Questo prodotto innovativo mira ad alleviare i vincoli di archiviazione dei dispositivi di gioco come PlayStation 5 e Xbox. Il Tube T31 presenta un design elegante e leggero, che lo rende adatto a una varietà di dispositivi – console di gioco, PC, laptop e smart TV. Con una straordinaria velocità di trasferimento di 10 Gbps e velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 1.000 MB/s, soddisfa le esigenze dei più accaniti giocatori.

Dopo la favorevole accoglienza in Giappone e Corea, Hitachi LG Data Storage si sta preparando per il lancio globale del Tube T31, con una speciale promozione primaverile rivolta agli appassionati di giochi per console di tutto il mondo, pensata appositamente per i clienti di 10 Paesi – Stati Uniti, Canada, Messico, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Australia e Singapore.

Tube T31 è un toccasana per coloro che hanno costantemente difficoltà con lo spazio di archiviazione per i loro amati album di gioco. Con Tube T31, gli utenti della console possono semplicemente connettersi, installare rapidamente gli album di giochi preferiti e tuffarsi direttamente nell'azione.

Ma non è tutto. Il Tube T31 è anche un eccellente compagno per gli utenti della PlayStation 5. Permette loro di godersi i giochi PlayStation 4 preferiti memorizzati sulla pen drive. Grazie all'elevata velocità e alla gestione termica superiore, i giocatori della PlayStation 5 possono godersi un gameplay fluido e senza interruzioni su PlayStation 4.

Informazioni su Hitachi LG Data Storage Inc.

Hitachi LG Data Storage, un'entità commerciale collaborativa tra Hitachi e LG Electronics, è dedicata allo sviluppo di dispositivi di archiviazione di prim'ordine e componenti per l'abitacolo di automobili. In qualità di partner di produzione autorizzato e distributore globale di SSD SK hynix, Hitachi LG Data Storage garantisce i più alti standard di qualità e consegne affidabili ai clienti in tutto il mondo.

Hitachi LG Data Storage sta attualmente cercando di collaborare con distributori regionali a livello globale per espandere la propria presenza sul mercato. Le parti interessate possono contattarci tramite email.mailto:marketing@hlds.co.kr

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2346232/Tube_T31.jpg

