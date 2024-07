Hollyland aggiunge il monitor video multifunzione Pyro 7, TX e RX alla serie Pyro

Monitor wireless da 7 pollici a 2,4/5 GHz con salto di frequenza automatico

Punti salienti

SHENZHEN, Cina, 25 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Hollyland è lieta di annunciare il lancio di Pyro 7, un monitor video wireless che combina funzioni di trasmissione e ricezione (TX/RX) con uno schermo da sette pollici in un dispositivo compatto, leggero e robusto. La tecnologia Auto Dual-Band Hopping (ADH) di Pyro 7 resiste alle interferenze e supporta una notevole portata operativa – fino a 400 m. La bassa latenza di soli 60 ms fornisce un monitoraggio video fluido e reattivo per team e creatori di livello professionale.

Il dispositivo Pyro 7 fornisce una soluzione completa e compatta di monitoraggio e trasmissione come parte della nuova serie Pyro di Hollyland, che comprende anche Pyro S e Pyro H. L'eccezionale design hardware consente a Pyro 7 di collegare simultaneamente un trasmettitore a quattro ricevitori e i tasti di scelta rapida personalizzabili offrono facilmente la comodità del monitoraggio con doppia videocamera. HollyOS aggiornato di Hollyland offre funzionalità avanzate di analisi delle immagini e consente l'esportazione di file video in blocco tramite scheda SD.

Rivoluzionare il monitoraggio video

La nuova serie Pyro Hollyland include una varietà di dispositivi rivoluzionari per la trasmissione e il monitoraggio dei video che rimodelleranno il modo in cui gli utenti catturano i filmati. Un singolo trasmettitore Pyro può inviare video chiari, quasi in tempo reale, a un massimo di quattro ricevitori contemporaneamente, consentendo a tutti i membri dell'équipe di monitorare video in diretta contemporaneamente.

Grazie alla tecnologia Hollyland Auto Dual-Band Hopping (ADH), Pyro funziona su entrambe le bande da 2,4 GHz e 5 GHz, generando la frequenza ottimale per iniziare le riprese. La serie Pyro è la soluzione perfetta per il monitoraggio multiutente in scenari di ripresa dinamici, come produzione cinematografica, eventi dal vivo, applicazioni di raccolta elettronica di notizie/produzione elettronica sul campo (ENG/EFP) e altro ancora. Con i prodotti della serie Pyro , è possibile migliorare la collaborazione e la produttività in ogni ripresa.

Pyro H, S e 7 sono tutti compatibili tra loro, ma ognuno offre proprie caratteristiche speciali per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore. Il trasmettitore Pyro H è dotato di ingresso e uscita loopout HDMI, consentendo di collegare una videocamera per inviare video ad altri ricevitori monitorando la visualizzazione dalla porta loopout su uno schermo esterno. Pyro S è dotato di porte HDMI e SDI adatte per riprese professionali e progetti commerciali più piccoli. Pyro 7 è dotato di un monitor integrato da sette pollici e supporta ingresso, uscita e loopout sia HDMI che SDI. A seconda delle esigenze di ciascun utilizzatore, Pyro 7 offre possibilità illimitate. Consente di scegliere la connessione in base alle proprie esigenze di ripresa e alla propria attrezzatura.

Monitorare più telecamere in tempo reale? Ecco una soluzione

Pyro 7 si connette senza problemi con Pyro H e Pyro S dopo aver attivato una preimpostazione di raggruppamento. È possibile monitorare diverse visualizzazioni della videocamera su Pyro 7 passando rapidamente dall'una all'altra con pulsanti personalizzabili.

Il monitoraggio video con quattro ricevitori non è più un problema perché la tecnologia WifiBroadcast di Pyro 7 consente a un trasmettitore di fornire un segnale stabile a quattro ricevitori contemporaneamente, offrendo maggiore flessibilità e un processo decisionale più rapido quando il team e i clienti necessitano di ulteriore monitoraggio sul set.

Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale di Hollyland: https://www.hollyland.com/product/pyro-7?utm_source=pr&utm_medium=media&utm_campaign=pyro7

Prezzi e disponibilità Pyro 7 è previsto per il rilascio il 25 luglio 2024 e sarà disponibile tramite distributori locali, nonché su Amazon.

Pyro 7: €609 su Amazon IT https://hollyland.info/3zPrdQIPyro 7 Kit: €1,109 su Amazon IT https://hollyland.info/3LsT9MzPyro Video Transmission & Monitoring Kit: €999 su Amazon IT https://hollyland.info/3S9CUI8

Informazioni su Hollyland TechnologyShenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (Hollyland) offre fin dal 2013 ai clienti di tutto il mondo soluzioni professionali per la trasmissione wireless di dati, audio e video nonché per impianti interfonici wireless. Hollyland serve molti settori – produzione cinematografica, riprese televisive, produzione video, trasmissioni, eventi dal vivo, mostre, mezzi di broadcast, teatri, luoghi di culto e case in affitto. Visitare https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

