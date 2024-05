HTX Ventures investe in ChainML, sviluppatore del protocollo Theoriq per gli agenti AI, a supporto dello sviluppo di un protocollo per agenti AI all'insegna della decentralizzazione

SINGAPORE, 14 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Con l'impegno di ampliare la portata e l'utilizzabilità delle tecnologie blockchain, HTX Ventures, il braccio di investimento globale dell'exchange di criptovalute HTX, ha annunciato un investimento strategico in ChainML, un laboratorio di ricerca e sviluppo AI e ML con sede nella Silicon Valley che di recente ha presentato Theoriq, il suo rivoluzionario layer di base degli agenti (Agentic Base Layer).

ChainML recentemente ha raccolto 6,2 milioni di dollari USA durante il round di finanziamento Super Seed, guidato da Hack VC. L'operazione sottolinea la fiducia e l'entusiasmo che circondano la visione di ChainML: integrare perfettamente l'AI, e rivoluzionarne il panorama, nel mondo decentralizzato della blockchain. Fornendo una piattaforma come Theoriq per un'innovazione illimitata dell'AI e costruita sui principi di componibilità, estensibilità e governance guidata dalla comunità, ChainML promette di offrire un ecosistema senza precedenti per l'implementazione di sofisticati agenti AI che sfruttano la tecnologia del Web3 per garantire trasparenza, sicurezza ed efficienza.

Gli assiomi di Theoriq, basati sui principi dell'evoluzione sociale e implementati con la blockchain, gettano le basi per il miglioramento continuo dei sistemi di AI governati dalla comunità.

Le caratteristiche principali includono:

Edward, Managing Partner di HTX Ventures, ha affermato: "Theoriq di ChainML è una piattaforma innovativa che fornisce una soluzione fruibile per consentire agli agenti AI di interagire in modo intercambiabile, con una forte e maggiore autonomia e capacità. La piattaforma apre la strada al futuro dell'AI e siamo entusiasti di essere parte di questo viaggio".

"La giornata di oggi rappresenta un momento cruciale per ChainML e per le più ampie comunità dell'AI e del Web3", ha commentato Ron Bodkin, co-fondatore e amministratore delegato di ChainML. "Con Theoriq non ci limitiamo a lanciare un prodotto: siamo alla guida di un movimento verso un ecosistema AI trasparente e governato dalla comunità. Il supporto di HTX Ventures sarà determinante per sbloccare nuovi potenziali verso l'integrazione dell'AI all'interno dello spazio decentralizzato".

HTX Ventures è entusiasta di supportare progetti innovativi come ChainML, che combinano lo sviluppo dell'AI con la blockchain, per esplorare nuove sinergie. Gli utenti potranno interagire con il testnet di Theoriq quest'estate iscrivendosi alla lista d'attesa.

