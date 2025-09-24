Huawei presenta la rete intelligente Xinghe completamente aggiornata e incentrata sull'IA, in grado di accelerare la trasformazione intelligente in tutti i settori

SHANGHAI, 23 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Nel corso di HUAWEI CONNECT 2025, Huawei ha ospitato il summit sull'innovazione della comunicazione dati all'insegna del tema "Xinghe Intelligent Network: Shaping Intelligent Connectivity in the AI Era." Durante l'evento, Leon Wang, Presidente della linea di prodotti per la comunicazione dati di Huawei, ha annunciato il lancio della soluzione di rete intelligente Xinghe completamente aggiornata e incentrata sull'intelligenza artificiale. Questa soluzione è caratterizzata da un'architettura a tre livelli (cervello incentrato sull'intelligenza artificiale, connettività incentrata sull'intelligenza artificiale e dispositivi incentrati sull'intelligenza artificiale) per accelerare la profonda integrazione tra intelligenza artificiale e reti. Offre alle aziende diversi servizi ed esperienze di connettività specifici per ogni scenario, come una perdita di pacchetti pari a zero, elevata produttività, bassa latenza deterministica e sicurezza zero-trust per tutti gli scenari. Ispirata alla filosofia delle reti pronte per l'IA, delle reti basate sull'IA e della sicurezza basata sull'IA, questa soluzione sblocca tutta l'intelligence in qualsiasi settore.

L'intelligenza artificiale sta ridefinendo il mondo a una velocità senza precedenti, trasformando le operazioni aziendali e imponendo tre importanti richieste alle reti: rilascio efficiente della potenza di calcolo, esperienza di servizio garantita e protezione contro minacce sconosciute. In risposta, la rete intelligente Xinghe di Huawei adotta un'architettura a tre livelli incentrata sull'intelligenza artificiale per sostenere completamente quattro soluzioni principali: Xinghe AI Campus, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe AI Fabric 2.0 e Xinghe AI Network Security, accelerando così la trasformazione intelligente in tutti i settori.

Inoltre, Huawei NetMaster, un agente di rete che consente operazioni e manutenzione (O&M) autonome 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite intelligenza artificiale, garantisce zero interruzioni di rete e una connettività affidabile. Rileva con precisione le posizioni di distribuzione degli AP, le interferenze ambientali e l'esperienza del terminale. Dopo aver rilevato i tipici problemi Wi-Fi, come una copertura debole o un'elevata interferenza, calcola ed esegue soluzioni ottimali in base alla copertura, all'interferenza e alle dimensioni del carico. In questo modo è possibile risolvere automaticamente l'80% dei guasti wireless.

Al summit, Huawei ha anche presentato i risultati ottenuti in termini di innovazione congiunta con i principali clienti del settore, tra cui la Tsinghua University, la Peking University, la Shandong University e iFLYTEK, e ha annunciato vetrine globali con pionieri del settore come Shenzhen Power Supply Bureau, Shenzhen Welkin School, China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. e Resorts World Sentosa (Singapore). Questi casi di riferimento comprendono i settori di istruzione, energia elettrica, finanziari e aziendali chiave, costituendo un esempio di trasformazione digitale e intelligente a livello globale.

Fedele alla filosofia "AI for All, All on IP", Huawei continuerà a innovare e aggiornare i propri prodotti e soluzioni Xinghe Intelligent Network e a collaborare con clienti e partner globali per sviluppare reti incentrate sull'intelligenza artificiale e plasmare insieme l'era dell'intelligenza.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777064/Leon_Wang_President_Huawei_s_Data_Communication_Product_Line_delivering_a.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.