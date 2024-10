Huawei vince il premio "Most Innovative Optical Transport Use Case" a Network X NGON 2024

PARIGI, 10 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei ha vinto il premio "Most Innovative Optical Transport Use Case" (Caso d'uso più innovativo nel campo del trasporto ottico) a Network X 2024, noto anche come Next-Generation Optical Networks (NGON) 2024, che si è svolto a Parigi, in Francia. Obiettivo del riconoscimento è premiare il fornitore di dispositivi che propone la soluzione più innovativa e che crea nuovo valore monetario per i carrier. Huawei aiuta i carrier globali a realizzare reti backbone orientate ai data center (DC) con un rapporto costo/bit ottimale grazie alla sua innovativa soluzione 400G/800G, che comprende la più grande dorsale 400G al mondo. È una prova del riconoscimento ottenuto, all'interno del settore, dalle innovazioni di Huawei nel campo del trasporto ottico, come l'altissima velocità, lo spettro ultra-largo, la commutazione OXC totalmente ottica e le capacità algoritmiche.

Huawei è da tempo impegnata nel settore ottico e per 16 anni consecutivi ha conquistato la maggior quota di mercato nel settore delle comunicazioni ottiche. In occasione di NGON 2024, Huawei ha proposto un'architettura di rete target per la trasmissione premium totalmente ottica per l'era intelligente e ha illustrato una serie di soluzioni innovative che aiutano gli operatori a sviluppare funzionalità di rete, quali l'accesso onnipresente premium, la latenza di 1 ms e un'affidabilità del 99,9999%. Le soluzioni offrono esperienze premium di varie applicazioni intelligenti e consentono agli operatori di sfruttare nuove opportunità di connettività di tipo deterministico nell'era dell'intelligenza.

Per quanto riguarda l'altissima velocità, Huawei ha presentato moduli coerenti da 1,6 T in grado di soddisfare i requisiti commerciali di interconnessione ad alta capacità dei data center nelle reti metropolitane. Nell'ambito dello spettro ultra-largo, Huawei ha esteso la capacità di integrazione alle schede OTU basate sul WSS integrato a banda C+L utilizzato commercialmente lo scorso anno, migliorando ulteriormente l'integrazione dei sistemi a banda C+L e riducendo consumo energetico e ingombro del dispositivo. Per quanto riguarda la commutazione totalmente ottica, Huawei ha rilasciato schede di commutazione ottica multigrado orientate agli scenari di accesso metropolitano per concretizzare l'implementazione della rete di accesso metropolitano in ogni scenario. In termini di soft capability del sistema, l'innovativa soluzione Hybrid ASON di Huawei implementa una sinergia ottico-elettrica per reindirizzamenti multipli, fornisce una protezione conveniente contro i tagli multipli della fibra e garantisce un'affidabilità della rete del 99,9999%. Per quanto riguarda la gestione e il controllo della rete ottica, Huawei promuove attivamente la formulazione di standard per reti ottiche autonome e lancia funzionalità innovative quali la garanzia dello stato della rete ottica, il rilevamento co-cable intelligente e la compressione intelligente degli allarmi. Tutto ciò consente di ottenere un O&M proattivo e di migliorare nettamente l'efficienza.

La soluzione di linea privata OTN premium di Huawei è stata utilizzata commercialmente da decine di carrier in tutto il mondo per incrementare i ricavi. Quest'anno Huawei ha lanciato la soluzione OTN P2MP basata sulla rete di singoli dispositivi OTN, aiutando gli operatori a creare linee private OTN più inclusive e fornendo un accesso onnipresente premium per gli aggiornamenti intelligenti del settore.

L'era dell'intelligenza offre ai carrier nuove opportunità. Huawei continuerà ad aiutare i carrier a realizzare reti premium totalmente ottiche per soluzioni intelligenti basate sia sulla tecnologia che sull'aspetto commerciale, a fornire la garanzia di reti più stabili ed efficienti per le applicazioni intelligenti e a promuovere l'ampia applicazione delle tecnologie AI, per sfruttare insieme le opportunità dell'era intelligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527290/Most_Innovative_Optical_Transport_Use_Case_Award.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-vince-il-premio-most-innovative-optical-transport-use-case-a-network-x-ngon-2024-302273115.html