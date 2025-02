Hyundai INSTER arriva a Taranto: il 22 e 23 febbraio Cimauto presenta in anteprima per la città il nuovo city-SUV elettrico ﻿

Taranto, 12 febbraio 2025. Il 22 e 23 febbraio Cimauto apre le porte della sua concessionaria per presentare in anteprima per Taranto la Hyundai INSTER, il nuovo SUV compatto 100% elettrico che promette di ridefinire il concetto di mobilità urbana. Per la prima volta, i cittadini avranno la possibilità di vedere da vicino questa innovativa vettura, conoscerne le caratteristiche e approfondire le opportunità offerte dalla mobilità elettrica.

Hyundai INSTER si distingue per il suo design moderno e le dimensioni compatte, ideali per muoversi agilmente in città senza rinunciare al comfort e alla tecnologia. Con una lunghezza di 3,83 metri, offre un’abitabilità sorprendente per il segmento, oltre a un bagagliaio versatile che la rende perfetta anche per gli spostamenti extraurbani. Ma il vero punto di forza è l’anima green di questa vettura: disponibile con due varianti di batteria, da 42 kWh e da 49 kWh, garantisce un’autonomia fino a 370 km nel ciclo combinato e oltre 500 km in città. La ricarica rapida permette di passare dal 10% all’80% della batteria in circa 30 minuti, rendendola una soluzione pratica per chi vuole dire addio ai carburanti tradizionali senza sacrificare l’autonomia.

Oltre all’innovazione tecnica, Hyundai INSTER punta su un’esperienza di guida intuitiva e sicura, grazie ai più avanzati sistemi di assistenza. A bordo spiccano due ampi display da 10,25 pollici per la strumentazione digitale e l’infotainment, con connettività completa per smartphone, navigazione avanzata e un’interfaccia utente semplice e funzionale. La sicurezza è garantita da una dotazione di assistenza alla guida di livello 2, con cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia e frenata automatica d’emergenza.

Per Taranto, l'arrivo della Hyundai INSTER rappresenta un passo importante nel percorso verso una mobilità più sostenibile, un tema sempre più centrale per la città. “Viviamo in una città che ha sofferto molto a livello ambientale”, sottolinea Marina Sangermano, CEO di Cimauto. “Sono particolarmente orgogliosa del contributo che questo modello può dare alla riduzione dell’inquinamento, la Hyundai Inster grazie alle sue zero emissioni e all'efficienza energetica si configura come un alleato prezioso per migliorare la qualità dell'aria a Taranto e promuovere una mobilità sostenibile”

Cimauto, da sempre attenta all'innovazione e alle esigenze dei clienti, vuole giocare un ruolo attivo nella sensibilizzazione verso le opportunità offerte dalla mobilità elettrica. “Come Cimauto, faremo tutto il possibile per sensibilizzare i cittadini sulle opportunità offerte dall'elettrico”, prosegue Sangermano. “Vogliamo fornire supporto e informazioni per facilitare questa scelta consapevole

L’evento del 22 e 23 febbraio sarà un’opportunità per toccare con mano il futuro della mobilità, con la possibilità di scoprire la nuova Hyundai INSTER e ricevere consulenze personalizzate dal team di Cimauto. Per partecipare basterà recarsi presso la sede della concessionaria nei due giorni dedicati al Porte Aperte, senza necessità di prenotazione.

