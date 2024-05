I preparativi per il CIIE 2024 sono in pieno svolgimento

SHANGHAI, 8 maggio 2024 /PRNewswire/ -- La settima Esposizione Internazionale di Importazione della Cina (CIIE), acclamata come un punto di accesso per le aziende globali che cercano di espandere la loro presenza nel mercato cinese, è prevista per questo novembre a Shanghai.

"Fino ad oggi, oltre 800 aziende provenienti da più di 60 paesi e regioni si sono iscritte alla settima CIIE, con un'area espositiva totale che raggiunge quasi i 270.000 metri quadrati," ha dichiarato Sun Chenghai, vicedirettore generale del Bureau CIIE, quando l'expo ha iniziato il suo conto alla rovescia di 200 giorni il 18 aprile.

Risultati fruttuosi per le MNC ai CIIE passati

Negli anni, aziende provenienti da 173 paesi e regioni hanno partecipato al CIIE e hanno realizzato transazioni provvisorie del valore di 424,23 miliardi di dollari.

"Il CIIE è una piattaforma ideale per le aziende straniere che cercano di stabilire connessioni con i clienti cinesi ed espandere la loro presenza in Cina," ha detto Wu Yanbing, direttore delle relazioni pubbliche del Hyundai Motor Group (Cina), il più grande costruttore di automobili della Corea del Sud.

Il debutto del Padiglione Alimentare e Agricolo Americano al CIIE 2023 è una testimonianza del ruolo significativo che l'expo gioca nella cooperazione commerciale bilaterale.

Coprendo più di 200 metri quadrati, il Padiglione Alimentare e Agricolo Americano ha presentato 17 espositori, evidenziando un assortimento di prodotti agricoli americani, dalle carni e mandorle ai vini e integratori alimentari.

L'anno scorso, l'expo ha visto la partecipazione di oltre 230 aziende statunitensi, inclusi grandi nomi come Ford, Tesla e Johnson & Johnson, rendendolo la più grande delegazione statunitense nella storia.

Oltre alla Mostra Commerciale, 72 paesi e organizzazioni internazionali hanno stupito i visitatori con i loro successi scientifici e tecnologici, cultura e arte alla Mostra dei Paesi della sesta CIIE nel 2023.

"Sono impressionato dal numero di paesi coinvolti nell'expo e orgoglioso del Padiglione Finlandese, che comprende 17 aziende e mette in risalto i prodotti lattiero-caseari senza lattosio," ha detto Sari Essayah, Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste della Finlandia, durante la sua visita all'expo l'anno scorso.

Il Forum di Hongqiao mette in luce le questioni globali

Come parte cruciale dell'annuale CIIE, il sesto Forum di Hongqiao nel 2023 ha visto una partecipazione record di più di 8.000 persone e ha presentato 22 sottofori su una gamma di argomenti come la riforma finanziaria e l'innovazione, la governance digitale e l'investimento verde. Per rendere il forum più incisivo, gli organizzatori hanno tenuto una serie di simposi e salotti negli ultimi mesi e hanno invitato figure importanti, inclusi rappresentanti delle Nazioni Unite, funzionari governativi, accademici e aziende membro, a contribuire ai temi e agli argomenti di quest'anno.

CIIE 2024 cerca la partecipazione di più aziende

La settima CIIE terrà un'altra serie di roadshow globali in Finlandia, Islanda, Norvegia, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud a maggio per promuovere il grande evento alle aziende interessate all'esportazione in Cina e evidenziare le politiche di supporto del CIIE.

La prima lista di espositori della settima CIIE, che include 252 aziende e istituti specializzati in alimenti, automobili, energia verde, intelligenza artificiale, chimica, componenti elettronici, beni di consumo e altri settori, è stata ufficialmente rilasciata.

Assicurati di assicurarti il tuo posto ora su: https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en&from=press

