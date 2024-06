I supercluster IA raffreddati a liquido Supermicro alla base di un data center IA su larga scala in Giappone

Collaborando con Datasection, KDDI e Sharp, Supermicro distribuirà soluzioni IA plug-and-play su scala rack raffreddate a liquido con GPU NVIDIA avanzate in un nuovo data center IA -- I data center IA con computing green possono essere gratuiti con un Bonus

SAN JOSE, California e TAIPEI, 4 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Computex -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fornitore di soluzioni IT totali per IA, cloud, storage e 5G/Edge, collabora con Datasection, Foxconn, KDDI e Sharp per creare un data center IA asiatico su larga scala. Supermicro, in collaborazione con l'integratore di sistemi Datasection, svilupperà soluzioni totali raffreddate a liquido su scala rack IT sfruttando le GPU NVIDIA avanzate per un nuovo data center. Inoltre, Supermicro prevede di costruire un sistema raffreddato a liquido con tubazioni, torri idriche e apparecchiature di monitoraggio.

Costruita sull'ex stabilimento di Sharp Sakai, la nuova struttura supporterà sistemi avanzati ottimizzati per la piattaforma NVIDIA AI Enterprise e offrirà prestazioni potenti per applicazioni LLM, ML e IA generativa all'avanguardia.

"Supermicro guarda con fiducia all'opportunità di collaborare con queste aziende leader su un progetto così interessante", commenta Charles Liang, presidente e CEO Supermicro. "Le nostre nuove soluzioni con raffreddamento a liquido diretto (DLC, Direct Liquid Cooling) all'avanguardia sono ottimali per le implementazioni di rack AI iperdensi che possono ridurre i costi energetici e avere un impatto ambientale minore. Il nuovo data center IA e le aziende interessate sono un ottimo esempio dell'impegno del settore nei confronti del green computing e dell'espansione globale dell'IA".

