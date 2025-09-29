IceWhale lancia ZimaOS 1.5: il sistema operativo NAS semplificato, focalizzato e open per i privati, le PMI e gli appassionati di tecnologia

SHANGHAI, 29 settembre 2025 /PRNewswire/ -- IceWhale Technology, il team che ha creato CasaOS e l'hardware Zima (ZimaBoard, ZimaBlade, ZimaCube), oggi annuncia ZimaOS 1.5, l'ultima versione del sistema operativo NAS dell'azienda. Basato sulle caratteristiche 'semplificato, focalizzato e open', ZimaOS 1.5 fornisce una piattaforma di gestione dei dati intuitiva, efficiente e flessibile per famiglie, piccole e medie imprese e appassionati di tecnologia in tutto il mondo.

Sviluppato grazie al feedback di circa 43.000 membri della community, ZimaOS 1.5 risolve la complessità dei sistemi NAS tradizionali unificando drive, account e interfacce sparse in un unico linguaggio di progettazione coerente. Lanciato in versione beta alla fine del 2023, ha già superato il milione di download, a riprova del forte interesse globale per soluzioni NAS semplificate ed efficaci.

Caratteristiche principali

Frutto di una progettazione mirata alla privacy e alla sicurezza

In poche parole, il NAS è uno spazio digitale privato e sicuro. ZimaOS garantisce la sovranità dell'account generando identità interamente in locale, senza richiedere email né numeri di telefono, e supporta il funzionamento totalmente offline. A partire dalla versione 0.1, ZimaOS blocca il tracciamento e l'analisi. Si integra perfettamente nella vita quotidiana, nei ricordi personali, nei progetti creativi e nelle configurazioni della casa intelligente, proteggendo i dati e la privacy in ogni fase.

Nel mondo attuale, guidato dall'intelligenza artificiale e dai dati, ZimaOS 1.5 offre un approccio completamente diverso rispetto ai colossi del cloud computing: il tuo dispositivo, i tuoi diritti. Permette agli utenti NAS privati di gestire i propri dati in modo efficiente e sicuro, trasformando il NAS in un nuovo hub per la collaborazione, la creatività e l'esplorazione.

Per provare subito ZimaOS 1.5: https://bit.ly/427mTaPGuarda il video di ZimaOS 1.5: https://bit.ly/46r29xb

Contatto:

Assistenza clienti: support@icewhale.org Domande per l'area commerciale: business@icewhale.org Rapporti con i media: pr@icewhale.org Distribuzione: distribution@icewhale.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780615/ZimaOS.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.