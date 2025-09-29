circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire/h2>

IceWhale lancia ZimaOS 1.5: il sistema operativo NAS semplificato, focalizzato e open per i privati, le PMI e gli appassionati di tecnologia

29 settembre 2025 | 11.01
LETTURA: 2 minuti

SHANGHAI, 29 settembre 2025 /PRNewswire/ -- IceWhale Technology, il team che ha creato CasaOS e l'hardware Zima (ZimaBoard, ZimaBlade, ZimaCube), oggi annuncia ZimaOS 1.5, l'ultima versione del sistema operativo NAS dell'azienda. Basato sulle caratteristiche 'semplificato, focalizzato e open', ZimaOS 1.5 fornisce una piattaforma di gestione dei dati intuitiva, efficiente e flessibile per famiglie, piccole e medie imprese e appassionati di tecnologia in tutto il mondo.

Sviluppato grazie al feedback di circa 43.000 membri della community, ZimaOS 1.5 risolve la complessità dei sistemi NAS tradizionali unificando drive, account e interfacce sparse in un unico linguaggio di progettazione coerente. Lanciato in versione beta alla fine del 2023, ha già superato il milione di download, a riprova del forte interesse globale per soluzioni NAS semplificate ed efficaci.

Caratteristiche principali

Frutto di una progettazione mirata alla privacy e alla sicurezza

In poche parole, il NAS è uno spazio digitale privato e sicuro. ZimaOS garantisce la sovranità dell'account generando identità interamente in locale, senza richiedere email né numeri di telefono, e supporta il funzionamento totalmente offline. A partire dalla versione 0.1, ZimaOS blocca il tracciamento e l'analisi. Si integra perfettamente nella vita quotidiana, nei ricordi personali, nei progetti creativi e nelle configurazioni della casa intelligente, proteggendo i dati e la privacy in ogni fase.

Nel mondo attuale, guidato dall'intelligenza artificiale e dai dati, ZimaOS 1.5 offre un approccio completamente diverso rispetto ai colossi del cloud computing: il tuo dispositivo, i tuoi diritti. Permette agli utenti NAS privati di gestire i propri dati in modo efficiente e sicuro, trasformando il NAS in un nuovo hub per la collaborazione, la creatività e l'esplorazione.

Per provare subito ZimaOS 1.5: https://bit.ly/427mTaPGuarda il video di ZimaOS 1.5: https://bit.ly/46r29xb

Contatto: 

Assistenza clienti: support@icewhale.org Domande per l'area commerciale: business@icewhale.org Rapporti con i media: pr@icewhale.org Distribuzione: distribution@icewhale.org 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780615/ZimaOS.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/icewhale-lancia-zimaos-1-5-il-sistema-operativo-nas-semplificato-focalizzato-e-open-per-i-privati-le-pmi-e-gli-appassionati-di-tecnologia-302569312.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT82061 it ICT ICT ICT ICT Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza