Honorable Mention 2019 Gartner Magic Quadrant per SAP S/4HANA

MILANO, 22 maggio 2019 /PRNewswire/ -- Techedge (BIT: EDGE) ha ricevuto menzione d'onore nel Magic Quadrant 2019 appena rilasciato per SAP S/4HANA. Il Magic Quadrant Gartner valuta vendor e system integrator che implementano la piattaforma SAP S/4HANA, analizzando i servizi offerti da ben 18 player internazionali capaci di fornire application assessment e servizi di implementazione e gestione per SAP S/4HANA.

"Sono orgoglioso di ciò che il nostro team SAP S/4HANA Launchpad ha realizzato fino ad ora. La menzione d'onore nel Magic Quadrant di Gartner conferma ulteriormente la mia convinzione che Techedge sia, e continuerà ad essere un leader in questo settore" ha dichiarato Domenico Restuccia, Global CEO di Techedge. "Le aziende di ogni dimensione oggi devono sapere affrontare la sfida dell'operare in modo sempre più smart, e con maggiore agilità. Le aiutiamo a trasformare questa condizione sfidante in una opportunità per migliorare e raggiungere livelli di efficienza applicando un'innovazione rapida e sicura, a partire dalla Supply chain fino ai vertici aziendali, a supporto di un business agile e competitivo. "

Global Director dell'area SAP S/4HANA in Techedge, Sergio Ferrari commenta il recente sviluppo delle soluzioni di migrazione SAP Certified per S/4HANA e Robotic Process Automation (RPA) come evidenza del focus aziendale in quest'area per offrire ai clienti un ERP intelligente "Offriamo ad aziende di medie e grandi dimensioni soluzioni di ERP intelligente in tempi record, sia che si tratti di implementazioni greenfield, brownfield o bluefield- abbiamo contestualmente investito nella nostra competenza di natura tecnologica e di processo per supportare le aziende in questa transizione nel modo più naturale e aderente alle loro necessità"

Techedge può contare su due soluzioni SAP Certified per servizi di migrazione SAP S/4HANA, denominate S/4HANA Discovery e Landing. In aggiunta, è stato sviluppata una soluzione di Robotic Process Automation (RPA) capace di gestire la riconciliazione dei dati finanziari, area strategica per molte aziende. "Grazie alla nostra applicazione RPA, supportiamo le aziende di ogni dimensione nel ridurre in modo significativo il business downtime," conclude Ferrari.

ABOUT TECHEDGE

In Techedge aiutiamo le aziende a introdurre innovazione in modo rapido ed incrementale per supportare le loro iniziative di trasformazione digitale.

Forniamo soluzioni e servizi coniugando consulenza di processo, competenza tecnologica e passione per l'innovazione con un approccio snello e basato sulla fiducia.

Con presenza internazionale, offriamo ai nostri clienti la scalabilità di un fornitore globale, la flessibilità di un partner locale e la competenza di un consulente strategico di fiducia.