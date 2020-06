Agili come una start-up, resilienti come una multinazionale

Il modello organizzativo di trasformazione digitale di Porsche Consulting protagonista alla Fiera dell’Automazione di Parma.Necessario anticipare e governare il cambiamento, mai subirlo.

Parma, 30 maggio 2019 – Nell’ambito della SPS IPC Drives, la fiera annuale dell’automatizzazione in corso alle Fiere di Parma fino al 30 maggio, Porsche Consulting ha organizzato la prima edizione italiana della “Masterclass in Digital Transformation”, in collaborazione con MHP, la società di consulenza IT del gruppo Porsche. 30 tra imprenditori e manager di grandi gruppi multinazionali - fra i quali Johnson & Johnson, Tetra Pak, Menarini, Michelin, Brembo, SITI Spa, Sew-eurodrive, Fameccanica, Arvedi, Manz Italia, CLA, Biesse, Solvay, Fabio Perini, Carpigiani, Zoppas, Marchesini, Lucart Group, ISPE Italia, Helsinn - si sono confrontati in un’esperienza unica e interattiva, per sperimentare l’impatto della trasformazione digitale sull’organizzazione aziendale.

In dettaglio, attraverso un percorso di gamification basato su un modello di azienda, i partecipanti alla Masterclass, divisi in gruppi, sono stati guidati nell’implementazione di una strategia di trasformazione digitale di successo.

«In un’epoca in cui i mercati sono volatili, complessi» – afferma Giovanni Notarnicola, responsabile Digital Transformation Porsche Consulting in Italia. «anche i modelli di business devono essere in continua evoluzione e orientarsi verso un approccio da “ecosistema”. I nuovi scenari richiedono capacità di leadership orientate all’efficacia, che guidino gli individui e le organizzazioni verso un modello di apprendimento costante. L’abilità degli individui di cooperare, all’interno come all’esterno, con tutti i soggetti protagonisti, è ormai una caratteristica imprescindibile».

Se non è possibile parlare di un modello univoco e statico, esiste tuttavia una caratterista unica, che tutte le organizzazioni dovrebbero avere: l’essere ambidestri. «L’obiettivo del modello ambidestro – conclude Notarnicola – è rendere le aziende agili come start up, ma resilienti come multinazionali».

«Ogni giorno siamo protagonisti della trasformazione che le aziende attuano per adattarsi ai profondi cambiamenti dei mercati - afferma Gianni Di Loreto – Associated Partner MHP Management & IT Beratung GmbH. Muoversi all’interno di contesti complessi e poco prevedibili spinge molte aziende ad adottare processi sempre più complessi e di difficile applicazione. Il percorso di trasformazione digitale può sicuramente rappresentare un valido supporto in questa transizione, a patto che le iniziative digitali si coniughino a delle logiche di snellimento dei processi e degli assetti organizzativi».

«Sono felice di aver portato in Italia, unitamente a Porsche Consulting, la Masterclass in Digital Transformation» ha concluso Di Loreto «dopo averne verificato l’efficacia in aziende tedesche: rappresenta un’esperienza e un’occasione di riflessione e confronto su tutti questi aspetti con un approccio olistico».

«La collaborazione con Porsche Consulting - dichiara Francesca Selva, Vice President Marketing & Events Messe Frankfrut Italia - si inserisce perfettamente nel progetto di SPS Italia per lo spirito di rinnovamento, indispensabile per poter cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione nella produzione industriale. Confrontarsi con i principali player del mondo digitale, con fornitori di software industriale, installazioni di casi reali presenti sul mercato e professionisti di consulenza per l’adeguamento dell’organizzazione aziendale è fondamentale in questo processo evolutivo.»

Porsche Consulting GmbH è un'affiliata della casa automobilistica Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG di Stoccarda. Fondata nel 1994 a seguito del grande successo ottenuto con la ristrutturazione della Casa Madre Porsche, a distanza di 25 anni agisce a livello internazionale attraverso i suoi 4 uffici tedeschi e le sue 5 affiliate a Milano, San Paolo, Atlanta, Belmont (Silicon Valley) e Shanghai. Gli esperti di Porsche Consulting offrono la loro consulenza alle grandi e medie imprese nel settore dei beni industriali quali meccanica, impiantistica e a tutta la filiera di fornitura del comparto automobilistico. Altri importanti clienti provengono dal settore aeronautico, dall'industria dei beni di consumo e della distribuzione e dal farmaceutico.

