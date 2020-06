Kaspersky Lab partecipa alla conferenza internazionale Cyber Security for Energy & Transport infrastructure

Kaspersky Lab partecipa anche quest’anno, in qualità di Gold Sponsor, alla quinta edizione del CSET – Cyber Security for Energy & Transport infrastructure. L’evento si terrà l’11 e il 12 giugno a Genova al Palazzo della Borsa. In questa cornice, Kaspersky Lab porterà la propria esperienza di azienda leader nel settore della cybersecurity, all’interno di due tavole rotonde e sarà presente con un “demostand” nel quale verranno simulate le varie fasi di un attacco informatico rivolto ad ambienti industriali.

Milano, 3 giulio 2019 - CSET – Cyber Security for Energy & Transport infrastructure è la conferenza internazionale promossa dall’Osservatorio nazionale per la Cyber Security delle Reti Elettriche e da START 4.0 -Centro di competenza per la sicurezza e l’ottimizzazione delle infrastrutture strategiche. L’evento ha lo scopo di rafforzare le relazioni tra i mondi della ricerca scientifica, industriale e della difesa nazionale in una logica di scambio di esperienze. I massimi esperti mondiali del settore porteranno la loro testimonianza alternandosi all’interno di tavole rotonde di altissimo livello.

Kaspersky Lab, forte di un’esperienza ventennale nel campo della cybersecurity per la protezione di infrastrutture critiche di tutto il mondo, sarà tra gli esperti che interverranno alla conferenza.

Il primo appuntamento sarà quello con il “demostand” di Kaspersky Lab all’interno del quale, l’11 giugno dalle 14 alle 15, verrano effettuate delle simulazioni di attacchi informatici rivolti ad un’infrastruttura critica che dimostreranno come la Kaspersky Industrial Cybersecurity Solution (KICS) sia in grado di rilevarli.

Sempre durante la prima giornata, Alessio Aceti, VP New Business di Kaspersky Lab interverrà alla tavola rotonda che si terrà dalle 15 alle 18 sul tema “Policy&Organization: security by design” con uno speech che avrà come titolo “Cyber Immunity for Energy and Transport Infrastructure”.

Il terzo appuntamento, invece, vedrà protagonista Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab che, all’interno della tavola rotonda “The forces transforming cybersecurity in 2019 and beyond”, prevista per il 12 giugno dalle 14 alle 15.40, parlerà di “Transparency”, un tema molto importante per Kaspersky Lab, da sempre impegnata nella lotta contro le cyber minacce, indipendentemente dalla loro origine.

“Siamo molto orgogliosi di poter portare la nostra esperienza di leader del settore della cybersecurity in un contesto come quello del CSET, in cui si discute del futuro della sicurezza informatica insieme ai massimi esperti del settore e ai rappresentanti della politica del nostro Paese,” ha dichiarato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab. È diventato sempre più importante sensibilizzare l’opinione pubblica e le industrie sui rischi per gli ambienti industriali poiché rappresentano sempre più un bersaglio preferenziale dei cybercriminali. Secondo i nostri dati, infatti, gli attacchi rivolti alle industrie sono in continuo aumento, nel 2018 abbiamo registrato una crescita percentuale del 44% rispetto all’anno precedente . Tenuto conto di questo scenario, è fondamentale che le industrie capiscano l’importanza di implementare soluzioni in grado di proteggere la continuità e l’integrità dei processi tecnologici di questi ambienti”, continua Lehn.

