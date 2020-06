Building a safer world con Kaspersky: la società svela la nuova brand e visual identity

Milano, 4 giugno 2019 - Da oltre due decenni, Kaspersky Lab offre ai propri clienti le migliori soluzioni di sicurezza con l’obiettivo di “salvare il mondo”. Dal momento in cui digitalizzazione e globalizzazione hanno preso il sopravvento, l’azienda si è trasformata da laboratorio antivirus a leader tecnologico con un portfolio di soluzioni e servizi di sicurezza completo e di livello avanzato, che include prodotti e tecnologie innovative, servizi per il cloud e una threat intelligence leader a livello mondiale.



Il rebranding riflette questa trasformazione. Il nome dell’azienda diventa semplicemente 'Kaspersky' e la nuova mission sarà: ‘building a safer world’, che sottolinea l’impegno dell’azienda per un futuro di fiducia e trasparenza, dove chiunque potrà godere delle infinite opportunità che la tecnologia offre senza preoccupazioni, grazie alla protezione di Kaspersky.

Il nuovo brand riflette l'evoluzione del focus dell’azienda dalla "cybersecurity" ad un concetto più ampio di "cyber-immunità". La tecnologia è in grado di connettere le persone attraverso piattaforme e confini come mai prima d'ora. Ci troviamo in un momento storico in cui esseri umani e tecnologia collaborano per migliorare le nostre vite. La sicurezza informatica non riguarda più solo la protezione dei dispositivi, ma anche lo sviluppo di un ecosistema in cui è necessario proteggere tutto ciò che è connesso. Il rebranding di Kaspersky riflette l'impegno dell'azienda verso questa evoluzione e verso lo sviluppo di standard industriali più elevati per il futuro. Il rebranding segna anche il supporto dell'azienda alla creazione di sistemi connessi che siano sicuri by design e in cui la sicurezza non sia solo un livello opzionale aggiuntivo.

Commentando il nuovo rebranding, Eugene Kaspersky, CEO dell'azienda, ha dichiarato: "Da quando abbiamo fondato la nostra azienda più di 22 anni fa, abbiamo avuto modo di osservare l’evolversi del nostro settore e del panorama delle minacce informatiche e l’abbiamo visto cambiare oltre ogni immaginazione. Allo stesso tempo abbiamo assistito al crescente ruolo che la tecnologia ha nella nostra vita privata e in quella professionale. Oggi il mondo ha nuove esigenze e il rebranding riflette la nostra volontà di soddisfarle, non solo oggi, ma anche per il futuro. Basandoci sulla nostra esperienza di successo nella protezione del mondo dalle minacce informatiche, contribuiremo anche a costruire un mondo più sicuro e immune da tali minacce. Un mondo in cui tutti potranno godere liberamente dei numerosi vantaggi che la tecnologia ha da offrire".

Come Kaspersky, con la nuova mission "building a safer world", l'azienda permetterà a tutti di accogliere, fidarsi e utilizzare le innovazioni che saranno protette dalle sue tecnologie.



Nuova visual identity

Nell’ambito del progetto di rebranding è stata anche aggiornata la visual identity in modo che rifletta i valori fondamentali e l'essenza di ciò che Kaspersky rappresenta come organizzazione. Il nuovo logo è stato creato con lettere di forme geometriche e matematicamente esatte, che esprimono l’esperienza di alto livello nella software engineering da cui l'azienda ha origine e alla quale rimane fedeli. In linea con il cambio di nome è stata abbandonata la parola "Lab".

"La base del nostro attuale logo è stata sviluppata nel 1997 e da allora molte cose sono cambiate. In precedenza, avevamo utilizzato alcune lettere dell'alfabeto greco che non sono più rilevanti visti i cambiamenti nella dimensione e nella profondità delle nostre comunicazioni - dobbiamo guardare al futuro e abbracciare il mondo digitale. Sviluppando la nuova visual identity, ci è sembrato logico rimuovere la parola Lab dal nome. Abbiamo voluto semplificare il nostro marchio in modo che ci aiutasse a realizzare la nostra filosofia e la nostra nuova mission e a evidenziare l'ampia gamma di tecnologie della nostra azienda", ha affermato Andrew Winton, Vice Presidente, Marketing di Kaspersky.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi di sicurezza innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi di sicurezza specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

