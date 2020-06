Cohda Wireless e Sasken uniscono le forze per accelerare l'adozione del V2X nei veicoli connessi

ADELAIDE, Australia e BANGALORE, India, 4 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Cohda Wireless, leader globale nelle tecnologie dei veicoli autonomi connessi, e Sasken Technologies Ltd. (BSE: 532663) (NSE: SASKEN), provider primario di servizi di product engineering e trasformazione digitale, hanno annunciato oggi una partnership tecnologica strategica per accelerare l'adozione del V2X (veicolo verso qualsiasi cosa) nel mondo dei veicoli connessi utilizzando le tecnologie cellulari o DSRC (comunicazione dedicata a corto raggio). Le aziende si sono unite per creare un progetto software di riferimento completo TCU (Unità di controllo telematica) che includa il software TCU e il middleware di Sasken abbinati a stack e applicazioni DSRC/C-V2X (V2X cellulare) di Cohda Wireless.

Fabien Cure, ingegnere capo di Cohda Wireless, ha detto: "questa partnership è di portata globale perché migliorerà drasticamente il time-to-market per gli OEM, le iniziative tier-1 e delle autorità governative dei trasporti. L'integrazione dei Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) nella produzione dei veicoli è molto complessa e l'esperienza congiunta di Cohda e Sasken offre una soluzione unica one-stop al mercato."

"Cohda è la sola azienda ad integrare il software V2X in due piattaforme di case automobilistiche mentre Sasken ha una vasta esperienza nell'integrazione dei veicoli. Questa partnership rappresenta un traguardo significativo nel rendere i sistemi dei trasporti stradali più sicuri e intelligenti," ha aggiunto.

Sasken è partner preferenziale di vari tier-1 e OEM che forniscono soluzioni di product engineering nelle aree di Integrated Cockpit System e veicoli autonomi. L'esperienza ultradecennale di Sasken nell'industria automobilistica è supportata da forti partnership con grandi fornitori di componenti al silicio e vasto expertise nell'ambito delle comunicazioni.

"Attraverso la nostra collaborazione, puntiamo a creare il progetto di riferimento telematico migliore della sua categoria che porti beneficio nei settori dei veicoli autonomi, trasporti pubblici e mezzi pesanti," ha detto Calvin Nichols, vicepresidente e capo della divisione automotive di Sasken. "Attualmente, c'è un notevole tasso di integrazione di telematica, V2X e protocolli software di comunicazione dei veicoli in moduli elettronici separati che creano complessità. Questa soluzione consentirà l'integrazione di diversi requisiti software in un progetto di riferimento che gli OEM e i tier-1 possono utilizzare per snellire i loro tempi di sviluppo prodotto e velocizzare l'immissione sul mercato," ha aggiunto.

Cohda Wireless e Sasken applicheranno congiuntamente le loro conoscenze nell'ambito dei veicoli connessi per rendere il trasporto stradale più sicuro, più ecologico ed intelligente.

Informazioni su Cohda Wireless: per maggiori dettagli, visita www.cohdawireless.com

Contatto media: grant@grantlaw.com.au

Informazioni su Sasken: per maggiori dettagli, visita www.sasken.com

Contatto business: calvin.nichols@sasken.comContatto media: pr@sasken.com