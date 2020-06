Migliorare la visibilità del brand e cercare potenziali clienti nel web

Roncade (TV), 4 giugno 2019 - Il web rappresenta ormai un canale di comunicazione imprescindibile per qualsiasi azienda e Studio Perazza (https://www.perazza.it/), che da anni sviluppa strategie di comunicazione online e di web marketing, ci dimostra come sia importante per le aziende sfruttare il web per divulgare il brand, promuovere prodotti e servizi e attirare clienti.

Per rafforzare la reputazione di un brand e migliorarne la percezione, le aziende dovrebbero strutturare una strategia integrata tra online e offline curando l’immagine coordinata a 360°, scegliendo i giusti canali e modellando il percepito dell’azienda per farle acquisire popolarità. Studio Perazza si occupa proprio di definire immagini coordinate e portare i brand online, facendoli spiccare tra i competitors.

Mostrare l’azienda online con un sito web ottimizzato

Il primo passo è essere presenti con un buon sito web; un portale dinamico e responsive adeguato alle aggiornate esigenze di User Experience, con un’alberatura studiata e contenuti visuali e testuali di qualità.

I contenuti visuali di un sito web o di un e-commerce sono importantissimi poichè mediano l’immagine stessa dell’azienda. Per garantire un’immagine professionale è importante affidarsi a fornitori esperti, come Mega Production (https://www.megaproduction.it/), dipartimento visual di Studio Perazza, che offre art director e video makers esperti.

Un sito web efficace è popolato da scatti emozionali, still life prodotto e video aziendali di presentazione. Foto e video, compresi spot e animazioni, sono inoltre materiale fondamentale da condividere nei social network. Un esempio è fornito da Grisport, azienda leader nella produzione di calzature per cui Mega Production ha realizzato foto di prodotto ambientato, still life delle calzature e video promozionali delle collezioni da utilizzare nel sito web.

È fondamentale infine che ogni portale rispetti i requisiti di qualità come la velocità di caricamento, il responsive e l’ottimizzazione in ottica SEO in modo da essere performante e ben indicizzato dai motori di ricerca. Farsi trovare online è il primo passo per poter essere scelti e il sito web è la vetrina per farsi conoscere e offrire servizi e prodotti.

Il potere dei social networks per il brand

Il social media marketing è una pratica che moltissime aziende hanno avviato dato che garantisce un buon ritorno di investimento; una strategia ben strutturata comprende la gestione del budget digitale e advertisement mirata sul target. Grazie ai social networks le aziende hanno la possibilità di instaurare un dialogo diretto e immediato con i potenziali clienti e colpire un target selezionato.

DebbyLine, azienda di logistica del trevigiano, si è affidata a Studio Perazza per avviare campagne di social media marketing e ha portato il brand online promuovendo i servizi attraverso i social media.

Negozio digitale: vendere online con l’e-commerce

Nel web è possibile sfruttare i vantaggi della vendita diretta grazie all’e-commerce, un mercato in continua crescita che ha raggiunto milioni di acquirenti e di prodotti consegnati ogni anno in Italia e all’estero. Le aziende che vogliono affrontare questo mercato digitale dovrebbero avere un e-commerce costruito per aumentare le conversioni, come il portale Tucci Time realizzato da Studio Perazza e dedicato alla vendita di accessori per l’equitazione firmati dal marchio italiano Franco Tucci. L’ottimizzazione in chiave Seo, la struttura del portale e una facile user experience sono le basi di un negozio digitale sviluppato per aumentare la clientela diretta.

I vantaggi che offre una strategia di web marketing

In poche parole, perchè un’azienda dovrebbe investire nel marketing digitale? I vantaggi che offre il web sono molteplici:

•aumento della visibilità del brand

•miglioramento della brand reputation

•crescita dell’autorevolezza

•differenziazione dai competitors

•aumento di potenziali clienti

•vendita online

•promozione di prodotti e servizi mirata sul target

Un esempio firmato Studio Perazza di come si può sfruttare il web per la visibilità di piccole imprese è legato al mondo food, si tratta di Enjoy Food & Wine (https://www.enjoyfoodwine.it/), una piattaforma che ospita un blog ricco di informazioni, ricette e novità di settore che raggiunge circa 30.000 utenti attivi al mese. Il portale ideale per inserire la promozione della propria attività nel mondo enogastronomico, uno spazio per produttori, cantine, birrifici per farsi conoscere da un ventaglio ampio, e targettizzato, di persone.

Un altro esempio di strategie mirate per la brand awareness e la popolarità è Jesolo Enjoy (https://jesoloenjoy.it/), dedicato alla promozione commerciale e turistica della nota località balneare dove negozi, bar e ristoranti possono avere uno spazio dedicato per promuovere l’attività. Jesolo Enjoy ha raggiunto più di 32.000 followers su Facebook e un traffico costante nel sito web, garantendo visibilità e interazione sulle proposte presenti.

Strategia integrata: l’immagine coordinata e la comunicazione offline

Una buona strategia non trascura però anche i canali offline. Comunicarsi in modo professionale ed efficace significa creare un’immagine coordinata completa comprensiva di restyling del logo, e relativo manuale d’utilizzo, materiale commerciale e da stampa.

Per rafforzare la promozione del brand le aziende non dovrebbero nemmeno tralasciare la visibilità diretta attraverso eventi aperti al pubblico. Studio Perazza si è consolidato nell’organizzazione di eventi e progetti benefici, avendo curato per due anni consecutivi il proprio progetto Calendario Perazza (https://calendarioperazza.it/), realizzato con gli atleti di squadre sportive di spicco come Benetton Rugby, Treviso Basket e Imoco Volley, per raccogliere fondi da donare a progetti a sostegno dei bambini. Nel 2019 il progetto si amplierà per raggiungere il panorama sportivo nazionale continuando la sua finalità benefica.

Studio Perazza

Studio Perazza è specializzato da oltre dieci anni in marketing digitale e graphic design. Il team dello Studio si occupa di sviluppare strategie su misura per le esigenze delle imprese includendo la realizzazione di siti web, social media marketing e la definizione dell’intera immagine coordinata.

Lo Studio negli anni si è ampliato creando un dipartimento dedicato al visual; Mega Production, grazie alle sue attrezzature professionali e alle competenze dei video makers e degli esperti di editing e animazione 2D e 3D, ha collaborato con grandi aziende nazionali e internazionali per la realizzazione di shooting fotografici e video, come Distilleria Nardini, Forst e l’Adunata Nazionale degli Alpini.

Approfondimenti

Sito web Studio Perazza: https://www.perazza.it/

Servizio realizzazione siti web: https://www.perazza.it/realizzazione-siti-web-treviso/

Servizio social media marketing: https://www.perazza.it/social-media-marketing-treviso/

Servizio realizzazione e-commerce: https://www.perazza.it/realizzazione-ecommerce/

Servizio studio grafico: https://www.perazza.it/agenzia-grafica-treviso/

Mega Production: https://www.megaproduction.it/

Calendario Perazza: https://calendarioperazza.it/