Schneider Electric espande la sua soluzione di gestione dell'infrastruttura dei data center basata su cloud (DCIM) con EcoStruxure ™ IT Advisor

•Semplifica lo sviluppo dell’infrastruttura: crea istanze nel cloud o on-premise per ottenere subito utili insights •Fornisce applicazioni sempre aggiornate garantendo sicurezza informatica e accessibilità ovunque e in qualsiasi momento •Il modello di abbonamento elimina in anticipo i costi capex

Stezzano (Bergamo), 4 Giugno 2019 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione dell'energia, presenta EcoStruxure ™ IT Advisor. Sfruttando la potenza del cloud, EcoStruxure ™ IT Advisor semplifica la gestione del data center, rendendola accessibile ovunque e in qualsiasi momento.

Disponibile in qualsiasi parte del mondo

Ampliamento della piattaforma già esistente EcoStruxure ™ IT Schneider Electric ad un livello successivo, la versione IT Advisor permette di rendere la gestione del Data Center e dell’operatività più efficiente. Questo strumento di pianificazione e modellazione basato sul cloud consente agli operatori di grandi data center e strutture di colocation di ridurre i costi operativi e ottimizzare i tempi di attività migliorando la capacità, analizzando l'impatto sul business e rendendo automatici i flussi di lavoro.

"Le architetture di data center ibride stanno portando il settore a ripensare il modo in cui viene gestita e organizzata l'infrastruttura del data center", ha dichiarato Kim Povlsen, Vice Presidente e Direttore Generale, Digital Services and Software, Schneider Electric. " EcoStruxure ™ IT Advisor risponde a questa esigenza offrendo ai clienti un potente software di pianificazione e modellazione di data center basato su cloud o on-premise, accessibile da qualsiasi luogo e disponibile con un modello di abbonamento flessibile."

Le principali caratteristiche e I vantaggi di EcoStruxure ™ IT Advisor includono:

•Gestione degli asset per la realizzazione di un inventario accurato: i dati vengono visualizzati all'interno del layout fisico per l'accesso immediato a dettagli precisi del dispositivo e attributi degli asset

•Pianificazione del rischio per la gestione proattiva degli incidenti: il rapporto di analisi impatto indica in che modo gli incidenti possono influire sui dispositivi e sull'infrastruttura

•Gestione delle modifiche per tutti gli spostamenti, aggiunte e modifiche degli asset: l'automazione del flusso di lavoro garantisce la riduzione degli errori umani e l'implementazione delle best practice.

Per i fornitori di colocation, EcoStruxure ™ IT Advisor offre una vista da pavimento con aree, gabbie e rack, e assets IT, oltre a report dettagliati sull'utilizzo di pavimenti e rack.

EcoStruxure ™ IT Advisor è disponibile a livello globale e amplia la piattaforma EcoStruxure ™ IT, che comprende EcoStruxure IT Expert, un software di monitoraggio sicuro, indipendente dal fornitore e in qualsiasi luogo con visibilità di tutte le risorse dell'infrastruttura fisica abilitata a IoT e EcoStruxure Asset Advisor che fornisce monitoraggio 24x7 dal service bureau globale di Schneider Electric o tramite la nostra rete di partner.

Per ulteriori informazioni su EcoStruxure ™ IT Advisor, visita il nostro sito web: https://ecostruxureit.com/ecostruxure-it-advisor/?lang=it

Informazioni su EcoStruxure ™

EcoStruxure™ è l'architettura e la piattaforma di sistema aperta e interoperabile basata su IoT di Schneider Electric. EcoStruxure™ offre un valore aggiunto in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità e connettività per i clienti. EcoStruxure™ sfrutta i progressi in IoT, mobilità, rilevamento, cloud, analisi e sicurezza informatica per fornire innovazione ad ogni livello. Ciò include Prodotti connessi, Controllo Edge e App, Analytics e servizi. EcoStruxure™ è stato implementato in oltre 480.000 siti, con il supporto di oltre 20.000 system integrator e sviluppatori, che collegano oltre 1,6 milioni di asset in gestione attraverso oltre 40 servizi digitali.

Chi è Schneider Electric

Schneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.se.com/it



Hashtag: #EcoStruxure #EcoStruxure IT #EdgeComputing #LifeIsOn