Sharp Smart LED TV 4K: design e innovazione al servizio della tecnologia

Nella nostra vita quotidiana immagini e tecnologia la fanno da padrone. Utilizziamo il nostro smartphone per scattare e pubblicare foto online e per controllare tramite app i dispositivi intelligenti. I nostri momenti di relax, invece, vedono protagoniste le immagini, con film e serie tv in alta definizione. Per questo motivo Sharp ha creato prodotti all’avanguardia e di design per soddisfare i gusti più esigenti.

In occasione dell’evento di lancio in Italia di ECOVACS ROBOTICS, l’azienda giapponese ha messo in mostra la definizione e il design elegante dei suoi prodotti di punta. Sharp è una delle principali aziende di elettronica del mondo e pioniera dei televisori a schermo piatto negli ultimi decenni; la sua offerta comprende Smart LED TV 4K Ultra High Definition con maxischermo che colpiscono per l'eccezionale qualità delle immagini e per il loro design elegante. Una serie di TV con ampi schermi dalla straordinaria risoluzione sono stati messi a disposizione dei partecipanti, che tramite essi hanno potuto vedere e sperimentare con mano la qualità delle tecnologie del brand leader nell’ideazione e nella produzione di robot aspirapolvere per l’uso domestico. Sharp ha messo in mostra i suoi modelli LC-70UI9362E, e LC-60UI9362E; entrambi caratterizzati da un’eccellente qualità dell'immagine. La risoluzione è quattro volte migliore del normale HD, e fornisce un'elevata precisione dei dettagli e della profondità di campo, oltre a una brillante riproduzione del colore, luminosità ed estesa gamma cromatica. Un ulteriore punto di forza di entrambi i modelli è il sistema audio harman/kardon®, i cui tweeter sidefiring creano un'esperienza audio cinematografica con una dinamica superiore, una precisione eccezionale e una riproduzione del suono chiara. Sharp Corporation è uno sviluppatore globale di prodotti innovativi e tecnologie core che svolgono un ruolo chiave nel plasmare il futuro dell'elettronica. Sharp definisce la sua business vision come "Cambiare il mondo con la tecnologia 8K e AIoT". La tecnologia 8K crea immagini che rivelano un mondo al di là della realtà quotidiana e danno vita a nuove avvincenti scoperte. L’AIoT collega le persone e la società attraverso l'intelligenza artificiale e la tecnologia IoT.

Email di contatto: https://sharpconsumer.eu/it/

Fonte: https://sharpconsumer.eu/it/

Chi è Sharp: Sharp Corporation è uno sviluppatore globale di prodotti innovativi e tecnologie core che svolgono un ruolo chiave nel plasmare il futuro dell'elettronica. Sharp definisce la sua business vision come "Cambiare il mondo con la tecnologia 8K e AIoT". La tecnologia 8K crea immagini che rivelano un mondo al di là della realtà quotidiana e danno vita a nuove avvincenti scoperte. L’AIoT collega le persone e la società attraverso l'intelligenza artificiale e la tecnologia IoT. Essendo l'origine di innumerevoli innovazioni, attraverso queste idee, Sharp continuerà a rivoluzionare il mondo. Sharp Corporation conta su 52.548 dipendenti in tutto il mondo (al 30 giugno 2018) e ha registrato un fatturato annuo consolidato di 2.427.271 milioni di yen per l'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2018.

Per ulteriori informazioni, visita: www.sharpconsumer.eu