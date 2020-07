Il plugin del video player BridTV è certificato Nielsen

BELGRADO, Serbia, 12 giugno 2019 /PRNewswire/ -- BridTV, la piattaforma video e soluzione di monetizzazione pubblicitaria in rapida crescita, sta introducendo nuovi ed entusiasmanti modi per migliorare la tecnologia video. Incorporando funzioni aggiuntive nella BridTV HMTL 5 player ha creato più straordinarie opportunità per gli editori web, perchè possano diversificare e migliorare la loro strategia di monetizzazione.

La nostra ultima tecnologia ti dà il potere di reclamare il tuo posto in un mercato digitale moderno e prospero. BridTV riesce ad emergere dalla massa grazie a:

Il plugin del video player di BridTV certificato Nielsen (GEO Italia)

BridTV e Nielsen hanno unito le forze per creare una tecnologia pionieristica. L'obiettivo è quello di fornire dati preziosi così da poter aggiustare il tuo piano di business analizzando il pubblico totale. Sarai in grado di misurare i contenuti, ricevere dati importanti e mettere in pratica strategie efficaci, per poi lanciare le tue campagne in un paesaggio mediatico nuovo.

Gli editori web stanno affinando le loro mosse imprenditoriali e il modo di impattare il mercato digitale globale. Alla luce del recente upgrade della tecnologia video di BridTV, diamo ai nostri partner ed editori più funzioni ed extra quando si tratta di analizzare dati rilevanti. La versione potenziata del video player BridTV ingloba la nuovissima integrazione della metrica Nielsen. Questo particolare plugin dà agli editori una chance di utilizzare pienamente l'analitica Nielsen, targetizzata per GEO Italia, con un singolo codice integrato. Il processo è diretto ed estremamente efficace da avviare.

Centrare il bersaglio in un mercato mediatico complesso

Avere contenuti di prima qualità e rilevanti è ciò che tiene le persone interessate al tuo prodotto. La gente ha bisogno di sapere perchè il tuo particolare prodotto gli è utile, ma il nostro servizio offre più di questo. E' un modo efficace, sicuro e superveloce di avere il polso del tuo pubblico. Espandere e trattenere il pubblico è fattibile grazie a:

Questi obiettivi sono raggiunti con:

Con l'aiuto di Nielsen SDK e la piattaforma video BridTV e CMS, gli editori web avranno ora informazioni dettagliate in quanto a performance video complessiva, performance pubblicitaria, dei contenuti, etc. Per saperne di più su la metrica Nielsen e la potente analitica BridTV, per favore non esitate a contattarci.

Rilevanti dati di pubblico per i contenuti sono raccolti e utilizzati per il miglioramento ulteriore della monetizzazione e un aumento di fatturato.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/900031/BridTV_Nielsen_Certified.jpg