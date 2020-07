Rilascio del database c-treeEDGE IoT V2 con nuove funzionalità ed integrazioni

Le nuove funzionalità di edge-computing includono replicazione parallela dei dati, aggregazione automatica, OPC UA ed una migliore integrazione con ThingWorx

BOSTON, 12 Giugno 2019 /PRNewswire/ -- FairCom Corporation, leader globale nella tecnologia database, ha annunciato oggi il rilascio del Database c-treeEDGE IoT V2 che include nuove funzionalità atte ad aumentare la flessibilità della gestione dei dati in edge computing e a migliorare l'integrazione con ThingWorx. L'annuncio del lancio è stato dato a Boston nel corso dell'evento LiveWorx® per la trasformazione digitale delle imprese industriali.

c-treeEDGE è una soluzione di gestione dati unica che consente alle aziende di eseguire operazioni su database in modo veloce e controllate dalle transazioni su edge, spalancando così la porta a decisioni mission-critical - a volte persino salvavita - che possono essere prese in modo molto più rapido senza doversi affidare solamente al cloud. Tra le nuove funzionalità di c-treeEDGE V2 ci sono l'aggregazione automatica dei dati, la replicazione parallela dei dati ed il supporto OPC UA. c-treeEDGE si basa sulla stessa tecnologia utilizzata nel prodotto di punta di FairCom: c-treeACE, un database multi-modello adottato da aziende leader come Verizon, UPS, Software AG e Rockwell Automation. Come per c-treeACE, l'API NAV di FairCom ha un ruolo importante nel c-treeEDGE offrendo eccezionale velocità e controllo da parte degli sviluppatori.

"FairCom ha aggiunto a c-treeEDGE funzionalità specifiche volte a rendere più semplice la raccolta, l'aggregazione, la sincronizzazione e l'elaborazione dei dati su edge, sulle reti IT e sul cloud," ha dichiarato Mike Bowers, Architetto Responsabile di FairCom. "c-treeEDGE offre un ingombro di spazio a disco davvero ridotto e può essere eseguito rapidamente sia su dispositivi integrati che macchine di grandi dimensioni. Supporta tutti i più noti sistemi operativi e le varie configurazioni hardware. Tali funzionalità permettono ad un'applicazione di elaborare i dati nel punto in cui sono stati generati o in prossimità di esso. Ciò apre la porta ad operazioni su edge più rapide, più intelligenti e più efficienti".

E' stata inoltre rilasciata oggi una versione perfezionata dell'estensione del database IoT c-treeEDGE alla piattaforma ThingWorx® IIoT di PTC che offre agli utenti di un ambiente di sviluppo con piattaforma ThingWorx IIoT un modo semplice di integrarsi con il proprio database c-treeEDGE. Disponibile per tutti gli sviluppatori sul marketplace di ThingWorx, l'estensione consente la replica su cloud, la mappatura e la modellazione semplice dei dati e l'integrazione ottimizzata con il protocollo AlwaysOn di PTC.

Secondo Alysha Brown, Direttore delle Operazioni di FairCom, c-treeEDGE V2 è realizzato per offrire alle aziende uno sviluppo flessibile e rapido delle applicazioni in esecuzione su edge.

"FairCom ha una storia di soluzioni che offrono agli sviluppatori la possibilità di realizzare database che soddisfino le loro specifiche esigenze. c-treeEDGE non fa eccezione," ha dichiarato Brown. "Questa versione del database c-treeEDGE è uno strumento potente per le operazioni mission-critical in ambienti di edge computing ed Internet of Things, in particolare per gli sviluppatori che utilizzano ThingWorx. Inoltre, come per il nostro prodotto di punta c-treeACE, gli sviluppatori saranno in grado di fare evolvere in modo semplice il loro database c-treeEDGE seguendo i cambiamenti dei requisiti tecnologici e aziendali."

Maggiori informazioni sul database IoT c-treeEDGE sono disponibili sul sito FairCom.com.

Informazioni su FairCom FairCom Corporation è una società pioniera per il software e un leader globale nella tecnologia database. La sua reputazione per l'innovazione risale al 1979 e continua fino a oggi con prodotti veloci ed affidabili che godono della fiducia di aziende in un gran numero di settori, dalle imprese di piccole e medie dimensioni a grandi industrie, incluse società annoverate nel Fortune 100. La gamma di prodotti FairCom basata su c-tree comprende il database multi-modello personalizzabile c-treeACE, la soluzione "Ready-to-Go" di c-treeRTG per la gestione dei dati provenienti da sistemi meno recenti ed il nuovo database IoT c-treeEDGE per l'edge computing. Per maggiori informazioni su FairCom visitare il sito FairCom.com.

