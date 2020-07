TEKLYNX International Lancia Le Soluzioni Software Per L'etichettatura Con Codici A Barre 2019 Progettate Per Aiutare I Produttori A Migliorare L'efficienza, L'accuratezza E L'automazione Dell'etichettatura

Le soluzioni integrate della catena di approvvigionamento supportano l'etichettatura dalla progettazione alla stampa, semplificano la conformità di etichettatura e migliorano l'automazione di stampa delle etichette per i produttori

AUCH, Francia, 18 giugno 2019 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, la società leader a livello mondiale nelle soluzioni software per l'etichettatura RFID e con codici a barre, oggi ha annunciato il suo lancio 2019 di LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, SENTINEL e LABEL ARCHIVE. Con una vasta gamma di miglioramenti per l'utente finale, le soluzioni software di etichettatura con codici a barre TEKLYNX 2019 sono progettate per aiutare i produttori di tutte le dimensioni a migliorare l'efficienza, l'accuratezza e l'automazione dell'etichettatura.

TEKLYNX è nota per la sua cultura incentrata sul cliente nel settore dei software per etichette con codici a barre e RFID. Le intuizioni dei clienti continuano a guidare lo sviluppo dei prodotti poiché TEKLYNX aiuta i produttori di tutti i settori, in tutto il mondo, a effettuare una migliore etichettatura. Un recente sondaggio di TEKLYNX ha indicato che una percentuale schiacciante di utenti finali dei software di etichettatura con codici a barre vogliono migliorare le operazioni di etichettatura.

"I codici a barre sono fondamentali in tutta la catena di approvvigionamento poiché i produttori cercano di soddisfare le richieste di sicurezza dei prodotti, reattività dei clienti e agilità della catena di approvvigionamento", afferma il Presidente di TEKLYNX International Thierry Mauger. "Le soluzioni TEKLYNX 2019 sono progettate per supportare le attività fondamentali che sono alla base del codice a barre, aiutando i produttori a stampare le etichette più velocemente, eliminando le ripetitive operazioni manuali ed evitando errori di etichettatura".

Le soluzioni software per etichette con codici a barre TEKLYNX 2019 sono progettate per aiutare i produttori a soddisfare gli obiettivi di etichettatura con nuove funzionalità come: procedura guidata GS1 aggiornata, design avanzato per una stampa automatizzata e meno errori, nuova funzionalità di progettazione delle etichette, crittografia TLS 1.2 per una maggiore sicurezza, compatibilità con Windows Server 2019 e altro ancora. Scarica una prova gratuita di 30 giorni di LABEL MATRIX, LABELVIEW o CODESOFT oppure richiedi una demo di SENTINEL o LABEL ARCHIVE su teklynx.com.

Guarda il video sulle Soluzioni TEKLYNX 2019 per scoprire di più.

Informazioni su TEKLYNX International

TEKLYNX International aiuta le catene di fornitura a lavorare meglio. Oggi, più di 750.000 aziende in oltre 170 paesi si affidano ai prodotti di progettazione di etichette RFID e codici a barre integrati TEKLYNX e alle persone che stanno dietro le sue soluzioni per rendere le operazioni di etichettatura dei codici a barre efficienti, accurate, sicure e conformi alle norme industriali. Con oltre 30 anni di esperienza, TEKLYNX è il leader mondiale grazie al suo software affidabile e alla professionalità dell'assistenza clienti. Per saperne di più su come la comunità TEKLYNX aiuta le aziende di tutto il mondo, visita teklynx.com o chiama TEKLYNX nella tua regione. Barcode Better™ con TEKLYNX.