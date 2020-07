Il nuovo IBM Garage di Milano apre le porte verso l’innovazione esponenziale con cloud e AI

Competenze industriali e tecnologie ad alto valore, come blockchain e intelligenza artificiale (AI), da oggi a disposizione delle imprese italiane di ogni dimensione per affrontare il secondo capitolo della Digital Reinvention. Topcon firma il primo accordo IBM Garage a Milano.

Milano, 24 giugno 2019 - Il capitolo 2 della Digital Reinvention inizia oggi in Italia, con l’apertura ufficiale dell’IBM Garage di Milano in Piazza Gae Aulenti, all’interno dell’IBM Studios. Ultimo nato di un’ampia rete globale di ambienti collaborativi, fisici e digitali, in cui seguendo il metodo della co-creazione si accompagnano le aziende dalla fase di generazione delle idee fino all’adozione su scala aziendale della soluzione sviluppata.

Nell’IBM Garage le aziende di ogni settore e dimensione lavorano a stretto contatto con IBM e altri partner dell'ecosistema, attingendo a un team di esperti in ricerca, strategia, processi, applicazioni, infrastrutture e tecnologie per sviluppare nuove idee, dimostrarne il business case e l'adozione attraverso un Minimum Viable Product (MVP), per poi farlo diventare una soluzione a tutti gli effetti, da adottare nelle operazioni e nei flussi di lavoro quotidiani per produrre risultati di business.

Fondamentale per questo ambiente collaborativo è l'implementazione di pratiche agili e l'eliminazione dei tradizionali silos, per incoraggiare i partecipanti ad imparare attraverso il fare, anche commettendo errori, ma cercando di iterare spesso per intervenire rapidamente con le correzioni.

Nell’IBM Garage chiunque può entrare con un'idea o un'esigenza aziendale da indirizzare e fruire delle tecnologie e competenze più avanzate del momento - tra cui l'AI, l’automazione, la blockchain e l’IoT - tutte basate sul cloud. L'obiettivo potrebbe essere semplice, come lo sviluppo di un prototipo da testare, o più strategico, come la definizione di un percorso di evoluzione personalizzato verso il cloud - privato, ibrido o multi - progettato per fasi, da realizzare gradualmente con il supporto degli esperti di IBM.

Con le più avanzate competenze, la tecnologia applicata e nuovi modi di lavorare, l'IBM Garage aiuta le aziende a innovare e a guidare il cambiamento alla velocità delle start-up e con la scalabilità richiesta dalle imprese. Negli ultimi 18 mesi, più di 500 aziende nel mondo hanno adottato questa nuova metodologia per avviare progetti di trasformazione digitale basati su dati e AI e sostenuti da infrastrutture cloud ibride.

Topcon, gruppo giapponese che opera nel campo della strumentazione ottica, dell'edilizia informatica e dell'agricoltura di precisione, è il primo cliente italiano a firmare oggi un accordo IBM Garage. "Rivoluzionare ancora una volta un lavoro antico come l’agricoltura è oggi possibile, grazie alla sinergia del gruppo multidisciplinare dell'IBM Garage, composto da designer, architetti, sviluppatori e data scientist che lavorano con gli esperti di agricoltura di precisione di Topcon Agriculture per rendere l’intelligenza artificiale parte integrante di tutti i processi agricoli”, afferma Fabio Isaia, CEO di Topcon.

“Con IBM Watson, usando approcci innovativi basati su reti neurali e algoritmi genetici, sarà possibile automatizzare e risolvere problemi fino ad ora inesplorati, con l'obiettivo ultimo di massimizzare la produttività delle colture riducendo al minimo l'impiego di mezzi tecnici e risorse, come acqua e fertilizzanti, garantendo quindi una maggiore sostenibilità, qualità del raccolto e completa tracciabilità del cibo, dal campo fino alla nostra tavola", conclude Fabio Isaia,.

Ancora prima dell’apertura ufficiale, alcune aziende italiane hanno iniziato a vedere i risultati di progetti di co-creazione con IBM Garage. Elica, leader mondiale nel settore delle cappe a uso domestico, ha già utilizzato il metodo IBM Garage per aprirsi verso un nuovo mercato e progettare soluzioni per la qualità dell'aria. Elica si è avvalsa dell'Intelligenza

Artificiale per studiare e comprendere il comportamento dei clienti e quindi personalizzare il funzionamento dei prodotti collocati in ambienti diversi sulla base di diversi parametri, come le caratteristiche dei potenziali clienti, le loro abitudini e i valori di qualità dell'aria misurati esternamente.

Come risultato, Elica in 10 settimane ha progettato e sviluppato un sistema di controllo della qualità dell'aria (MVP), integrato con i dispositivi Elica e basato sul proprio esclusivo algoritmo Air Q System, costruito su IBM Cloud con Watson Services.

Con l'apertura del nuovo IBM Garage di Milano, IBM continua ad espandere la propria rete per portare alle aziende metodi di lavoro e tecnologie emergenti che stimolino una nuova cultura dell’innovazione basata sulla sperimentazione e sulla co-creazione con team di lavoro multidisciplinari, per concretizzare rapidamente le idee in soluzioni infrastrutturali e applicative a supporto del business di oggi e di domani.

